籃球博彩叫停︱林琳讚體現穩健謹慎施政態度 葉傲冬指無需硬性設重推時間表

政府表示，需研究美國近年盛行的預測市場（Prediction Market）平台，對籃球博彩的影響，要求馬會暫停推行籃球博彩。博彩及獎券事務委員會委員、立法會議員林琳今日（14日）贊同該審慎決定，認為在未完成全面風險評估前率先暫緩推行籃球博彩，符合打擊非法外圍賭博的核心方向，亦是政府顧及公眾利益、負責務實的做法。

相關新聞：

獨家︱籃球博彩突叫停 政府憂助長預測市場非法賭博 馬會：尊重決定

籃球博彩叫停︱議員認同有風險需暫緩：法例已訂立 條件成熟再推無障礙

新興預測市場易被不法分子利用

林琳指出，雖然籃球博彩的相關法例已獲通過，但目前各類新興預測市場發展迅速，當中存在不少監管漏洞，若管理不善，或會被不法分子利用以助長非法賭博。她認為，政府先行暫緩計劃並進行全面評估，充分體現了穩健謹慎的施政態度，是負責且務實的做法。

林琳強調，香港一直嚴厲打擊非法外圍賭博，以保障社會安定和市民的財產安全，今次決定正與此目標一致。她認為，必須先做好風險評估、健全監管機制，確保各類風險可控，其後再推進合法的體育博彩，才能有效規範市場，杜絕非法賭博渠道。

林琳表示，將繼續跟進相關評估工作，並配合政府完善監管安排，以推動合法體育博彩在適當時候能有序開展。她同時呼籲市民，任何在未獲批准的預測市場參與體育下注均屬非法賭博，切勿以身試法。

葉傲冬：無需硬性設定重推時間表

民建聯葉傲冬回應《星島》查詢時指出，賭博本身具爭議性，需要就不同狀況審慎考慮。而政府解釋則展現審慎考量，認同政府的決定。被問及在什麼條件下才適宜重新推進籃球博彩，他表示不應要求政府交出硬性時間表，説明何時做好評估，何時重啟推進，「硬性規定何時重啟會造成壓力，也未必是一個公道的做法。」他認為應該等政府做好全面評估再作決定。

對於今次事件會否引起市民認識「預測市場」這種新興博彩模式，他並不擔心，「真的有研究的人本身就會對這些新興博彩模式有認識，對博彩沒有興趣的市民知道了也不會參與。」

鄧家彪：政府決定合理 「為做而做」反而違背政策原意

工聯會鄧家彪亦表示，尊重政府暫緩推進的決定，指先前推行籃球博彩合法化，原意是為了有效管制非法籃球賭博，故政府應待得出明確結論才繼續推行，不應「為做而做」特意交出時間表，否則違背政策原意。

他如此解釋政府對「預測市場」的顧慮：「如果真的設立了官方的投注渠道，網上進行預測市場賭博的人便可參照賠率自己開盤，官方賠率反而成爲一種參考指標，或會更刺激這種賭博模式。」他認為政府現時「睇定啲」是正常合理亦謹慎的做法，「不能說政府的顧慮一定準確，但因應新興因素做足評估是合理的。」

坊間有聲音質疑為何同為運動博彩，足球和賽馬就可以不被叫停，鄧回應指，兩者在香港已運作多年，若貿然改變必然引來很大反彈。相反，籃球博彩屬新項目，政府有空間暫緩推行。

對於馬會已投入資源開發卻被叫停，是否需要補償，鄧家彪認為不應用「補償」的角度看待此事，馬會在引導健康投注方面經驗豐富，反而可向政府出謀獻策應對新形勢。

記者：周育瑩