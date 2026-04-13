Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

獨家︱籃球博彩原定9月推突叫停 消息：政府通知馬會暫緩 需先研究預測市場平台影響

政情
更新時間：22:05 2026-04-13 HKT
發佈時間：22:05 2026-04-13 HKT

去年《財政預算案》首次提出探討開放籃球博彩，立法會之後於去年9月三讀通過《2025年博彩税(修訂)條例草案》，並向馬會發營運牌照，原料最快今年9月推出。《星島頭條》接獲獨家消息指，政府最新通知馬會，需暫停推行籃球博彩活動。本報正向民政及青年事務局查詢。

消息透露，今日（13日）傍晚馬會與遴選會員召開會議，席間提到原定於今年推出的籃球博彩需暫停，因接獲政府通知，需研究美國近期非常盛行的預測市場（Prediction Market）平台，對籃球博彩影響。至於有否推行時間表，消息人士引述馬會簡介稱暫時沒有，一切需待政府安排，才有下一步行動。

預測市場無莊家 僅用戶間買賣

預測市場平台近年發展迅速，用戶可就政治、經濟及體育等事件結果進行交易，由於大量交易量來自體育賽事相關合約，市場亦常將這些平台與體育博彩企業作比較。不過與一般網上博彩公司開盤不同，預測市場沒有莊家，只是用戶之間互相買賣，合約在結果揭曉前可以隨時買賣。

馬會建議將籃球博彩合法化多年，以多管齊下方式處理非法賭博活動。馬會早前委託顧問調查指，單是前年本港的非法籃球博彩投注額已達700億至900億元，據了解，馬會相信開設籃球博彩後可從非法渠道奪回三、四成投注額，每年為政府庫房帶來15億元稅收，但要幾年時間運作成熟才可做到。

去年《財政預算案》首提出探討規範籃球博彩活動後，馬會即就做法向政府提意見，立法會於去年9月三讀通過《2025年博彩税（修訂）條例草案》，並向馬會發營運牌照。

馬會開發系統原訂需時一年，估計最快可在今年9月起的新年度開始，配合NBA賽季在10月開始，以及9月底舉行的季前賽。目前暫停推行，未知籃球博彩何時可再推，但法例已通過，相信時機成熟時，可更快推出。

記者：郭詠欣

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
股市
12小時前
姜濤車禍遭票控不小心駕駛認罪輕判1000元 庭上揭意外原因 另因衝紅燈及未掛P牌判罰款
01:10
姜濤車禍遭票控不小心駕駛認罪輕判1000元 庭上揭意外原因 另因衝紅燈及未掛P牌判罰款
影視圈
4小時前
入座飲茶送乳鴿！每日指定時段免費享 全港5間分店適用
入座飲茶送乳鴿！每日指定時段免費享 全港5間分店適用
飲食
10小時前
人氣兩餸飯「權發」遭食環檢控 驚見晚市人龍不再？老闆娘慘呻「食物沒問題」 熟客1原因力撐...
人氣兩餸飯「權發」遭食環檢控 驚見晚市人龍不再？老闆娘慘呻「食物沒問題」 熟客1原因力撐...
飲食
10小時前
名導張堅庭轟茶記「以為冇佢唔得」？偕波友轉場連鎖冰室歎早餐 讚招呼好/顏值高 反惹網民斥︰人哋軟勸退你唔知
名導張堅庭轟茶記「以為冇佢唔得」？偕波友轉場連鎖冰室歎早餐 讚招呼好/顏值高 反惹網民斥︰人哋軟勸退你唔知
飲食
9小時前
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
時尚購物
4小時前
行李箱驚險滾落港鐵扶手電梯 網民斥違規女乘客一錯再錯 事後處理手法險釀巨災｜Juicy叮
行李箱驚險滾落港鐵扶手電梯 網民斥違規女乘客一錯再錯 事後處理手法險釀巨災｜Juicy叮
社會
5小時前
直至今個周日沙田賽事，莫雷拉 (圖) 才開始接外線馬，暫時有「大眾福星」及「偵探傳奇」兩駒。
雷神周日首次接外線馬
馬圈快訊
6小時前
《給十九歲的我》風波升溫 英華女學校校監發信斥張婉婷方詆毀校長誠信：並無說謊
《給十九歲的我》風波升溫 英華女學校校監發信斥張婉婷方詆毀校長誠信：並無說謊
影視圈
7小時前
60歲劉嘉玲現身北京容貌大變？一部位被指截然不同「就不自然」  突然變大「太顯眼了」
60歲劉嘉玲現身北京容貌大變？一部位被指截然不同「就不自然」  突然變大「太顯眼了」
影視圈
8小時前