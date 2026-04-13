獨家︱籃球博彩原定9月推突叫停 消息：政府通知馬會暫緩 需先研究預測市場平台影響

去年《財政預算案》首次提出探討開放籃球博彩，立法會之後於去年9月三讀通過《2025年博彩税(修訂)條例草案》，並向馬會發營運牌照，原料最快今年9月推出。《星島頭條》接獲獨家消息指，政府最新通知馬會，需暫停推行籃球博彩活動。本報正向民政及青年事務局查詢。

消息透露，今日（13日）傍晚馬會與遴選會員召開會議，席間提到原定於今年推出的籃球博彩需暫停，因接獲政府通知，需研究美國近期非常盛行的預測市場（Prediction Market）平台，對籃球博彩影響。至於有否推行時間表，消息人士引述馬會簡介稱暫時沒有，一切需待政府安排，才有下一步行動。

預測市場無莊家 僅用戶間買賣

預測市場平台近年發展迅速，用戶可就政治、經濟及體育等事件結果進行交易，由於大量交易量來自體育賽事相關合約，市場亦常將這些平台與體育博彩企業作比較。不過與一般網上博彩公司開盤不同，預測市場沒有莊家，只是用戶之間互相買賣，合約在結果揭曉前可以隨時買賣。

馬會建議將籃球博彩合法化多年，以多管齊下方式處理非法賭博活動。馬會早前委託顧問調查指，單是前年本港的非法籃球博彩投注額已達700億至900億元，據了解，馬會相信開設籃球博彩後可從非法渠道奪回三、四成投注額，每年為政府庫房帶來15億元稅收，但要幾年時間運作成熟才可做到。

去年《財政預算案》首提出探討規範籃球博彩活動後，馬會即就做法向政府提意見，立法會於去年9月三讀通過《2025年博彩税（修訂）條例草案》，並向馬會發營運牌照。

馬會開發系統原訂需時一年，估計最快可在今年9月起的新年度開始，配合NBA賽季在10月開始，以及9月底舉行的季前賽。目前暫停推行，未知籃球博彩何時可再推，但法例已通過，相信時機成熟時，可更快推出。

記者：郭詠欣