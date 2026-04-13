世界互聯網大會亞太峰會︱陳茂波：AI正成為推動經濟轉型關鍵力量

財政司司長陳茂波今日（13日）在世界互聯網大會亞太峰會主論壇致辭時表示，人工智能（AI）正成為推動經濟和社會轉型的關鍵力量。他指出，互聯網連接正由「數字互聯」，走向「數智互聯」，顯現四個特徵，一是萬物互聯，物聯網持續發展，裝置與數據更緊密融合；二是數據互融，跨平台、跨場景的數據整合將成為創新和商業發展的重要資產；三是AI互通，不同大型語言模型互相競爭亦彼此協同，優勢互補推動創新；四是智慧決策，AI在多個領域已協助人類作出更快更準確的決定，但最終判斷權仍必須牢牢掌握在人手中。

數智化有危亦有機

他強調，數智化帶來巨大機遇，包括湧現大量新產品、新服務和新業態，也令小微企業能以更低成本運用高端分析與自動化工具，開展「精實而高效」的業務。 同時，AI也帶來演算法偏見、網絡安全威脅、虛假資訊及「深度偽造」等風險，隨着AI滲透各行各業，有關風險或被放大，因此必須妥善處理包括人類對AI的最終控制權、數據安全及基礎設施韌性，以及代理型AI的責任和治理等關鍵議題。

提香港三大發展方向 倡全民AI培訓

在談到香港定位時，財政司司長提出三大方向。第一是「AI+」策略，推動人工智能在公營與私營領域更廣泛落地應用。政府已成立由他擔任主席的「AI+與產業發展策略委員會」，匯聚產學研力量，探討如何以AI賦能生命健康科技、具身智能等重點產業，並透過「全民AI培訓」計劃和吸引國際人才，既壯大專才隊伍，也提升全社會的數碼素養。

第二是「金融+」策略，善用香港作為國際金融中心、融資產品齊備的優勢，為前沿科技和創新應用提供耐性和具深度的資本支持，協助科技企業把握數智轉型的窗口期。第三是建設「數據與創新應用樞紐」，發揮內地與國際「數據、人才、資金」交匯點的獨特角色，推動面向本地、內地以至全球市場的新型應用。他指出，香港在多個領域採用監管沙盒模式，讓監管機構與創新者在可控環境中共同測試新工具，及早識別風險並提供實務意見，有助在保障安全和私隱的前提下，鼓勵負責任創新，鞏固香港作為可信賴AI創新中心的地位。

他在總結時表示，「數智時代」蘊藏龐大發展空間，要把AI真正變成「惠及眾人、造福社會」的力量，離不開想像力、實驗精神，以及穩健的人本治理。各方需要加強交流、分享經驗、建立良好實踐並拓展務實合作，確保科技進步在可持續、負責任和包容的軌道上前行，而香港願與區內及國際夥伴深化合作，共同把握今次歷史機遇。