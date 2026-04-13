世界互聯網大會亞太峰會 李家超：突顯香港國際創科樞紐地位 更彰顯與國家發展戰略深度對接

行政長官李家超在社交平台發文，指今早（13日）出席2026年世界互聯網大會亞太峰會開幕式，這是香港連續第二年與世界互聯網大會攜手舉辦這項國際互聯網旗艦盛事。今屆峰會以「數智賦能 創新發展——攜手構建網絡空間命運共同體」為主題，吸引千多名來自超過五十個國家和地區的政商領袖及專家學者雲集香港，就全球互聯網前沿議題深入交流。他指，峰會盛況充分彰顯香港在「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特角色，主辦這次峰會既突顯香港作為國際創新科技樞紐的地位，更彰顯香港與國家發展戰略深度對接。

既突顯香港國際創科樞紐地位 更彰顯與國家發展戰略深度對接

李家超說，國家「十五五」規劃繼續支持香港發展為國際創科樞紐及大灣區創新科技發展，河套深港科技創新合作區香港園區於去年底正式啟用，既是香港創科發展的橋頭堡，更將為兩地創新協作帶來龐大機遇。他表示，河套香港園區將於毗鄰的新田科技城形成上中下游協同發展的重要紐帶，為創科產業提供全鏈條配套支持，並與大灣區城市完整的產業供應鏈相結合，成為香港未來發展新質生產力的重要基地。

李家超FB圖片

致力推動人工智能普及化及「全民AI」

李家超又指，人工智能是特區政府加速推動創科發展的核心，香港近年在這領域取得不少國際認可。聯合國貿易和發展會議去年發表的技術和創新報告指出，香港在人工智能就緒度方面位處全球經濟體前列；香港亦在全球金融人工智能競爭力指數中名列世界第三。此外，位於北都的沙嶺數據園區落成後，預計在2032年可提供的算力相當於目前香港算力的36倍。他指政府亦致力推動人工智能普及化及「全民AI」，讓社會各階層都有更多機會參與人工智能相關課程。

李家超感謝世界互聯網大會對香港的堅實支持與信任，讓本港能與大會一同為全球互聯網社群舉辦這項盛事。他稱，特區政府將繼續與區內及世界各地的夥伴攜手合作，共同建構開放、創新與包容的數智未來。