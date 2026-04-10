油價急升︱政府補貼柴油價 林健鋒 : 冀考慮即時為其他受影響行業提供適度補助

就政府因應中東局勢影響油價，宣布為每公升柴油提供3港元補貼，為期兩個月，行政會議成員林健鋒表示歡迎。他指出，中東戰事持續令國際油價波動，本港柴油價格高企，直接影響專營巴士、小巴、渡輪、貨車及漁船等行業的營運成本。政府急業界所急，果斷推出針對性臨時措施，有助減輕相關業界的負擔，確保公共運輸系統運作保持正常，市民日常生活不受影響。

冀政府考慮即時為其他受影響行業提供適度補助

林健鋒強調，雖然今次補貼主要針對以柴油為燃料的公用及商用車輛和船隻，但其他行業同樣受到油價上升的衝擊，例如物流、建築及製造業等，長遠而言營運成本可能轉嫁至消費者。他認為政府應密切留意油價走勢，繼續動態評估油價變化，並研究進一步的紓緩措施，考慮即時為其他受影響行業提供適度補助，以體現全面關顧。他同時呼籲在特別時期，各界應秉持同舟共濟的精神，互相體諒，共同應對外圍環境帶來的挑戰，香港定能渡過難關。

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