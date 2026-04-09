宏福苑大火︱律政司：已聘4名大律師協助相關工作 難未計算額外開支

大埔宏福苑去年11月26日發生五級火災。有立法會議員關注，自火災發生以來，律政司已投入的人手，包括政府律師及外判大律師／律師數目及相關累計開支，並問及律政司在此獨立委員會審視工作中承擔的角色、責任。

律政司已成立專責小組協助各政策局向獨立委員會提供證據

律政司政務專員阮慧賢表示，就大埔火災事件，律政司已成立由資深首長級人員領導的專責小組負責協助各政策局╱部門向獨立委員會提供證據和資料，並解答相關法律問題。由於小組亦會不時從各科別借調人手以配合運作需要，故未能分開計算涉及的人手及開支。

至於外判大律師方面，目前已聘請4名大律師協助相關工作。由於獨立委員會的審查現正進行中，現時未能計算外判大律師的開支。另外，律政司亦運用現有資源，安排政府律師處理有關的檢控工作及事宜。

阮慧賢表示，除了現有的人手開支外，律政司2026/27年度的開支預算亦包含了3個額外有時限職位的薪酬與相關開支，當中包括1個非公務員首長級職位及2個公務員高級政府律師職位，合共約780萬元。

律政司向各政策局╱部門就獨立委員會的審查工作提供不同方面的法律支援，當中包括就提交予獨立委員會的證人陳述書、文件及調查資料等事宜提供法律意見；參與或出席獨立委員會的聽證會，並適時提供法律意見、就是次火災相關的廣泛問題提供法律意見，以及就跟進獨立委員會的報告提供法律意見。

記者︰黃子龍