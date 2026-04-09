區議員工作報告｜黃碧嬌提宏福苑火災：第一時間到場助疏散 莊雅婷接個案次數差方國珊6倍

區議員2025年工作報告已上載區議會網站，報告列出議員獲指派的任務、工作指標、完成情況、接獲市民意見或查詢次數及跟進情況等。翻查報告，大埔區議員均提到宏福苑火災的支援工作，其中捲入爭議的民建聯大埔南區議員黃碧嬌在報告提及，去年11月26日宏福苑火災發生後，她「第一時間趕到現場協助疏散及分流」；其後協助大埔民政事務處的緊急工作，於廣福平台協助安排膳食、收集和分發物資，以及安排臨時住宿等。

全部大埔區議員提支援宏福苑火災

在大埔區，22名區議員均提到宏福苑火災的支援工作。至於接獲市民意見或查詢的次數及跟進情況方面，黃碧嬌處理了1079宗市民意見或查詢；最少則是委任議員李漢祥，共接獲並處理285宗。

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莊雅婷提辦青年咖啡節 完成642個案 方國珊逾4000宗

西貢委任區議員、民建聯「小花」莊雅婷關注區內環境衞生問題，曾約見政府部門跟進垃圾房、斑馬線、興建小學、填海發展等議題，又舉辦大灣區青年咖啡節、海岸清潔活動、抗戰電影播放會等社區參與活動。至於接獲市民意見或查詢方面，她完成642宗個案及3宗處理中個案。

莊雅婷去年3月在將軍澳主辦的咖啡節，更邀得保安局局長鄧炳強出席，他當時大讚莊雅婷「棄暗投明」，因放棄英國名牌大學取錄，而升讀北京大學。

不過，對比同區直選區議員方國珊，她去年完成處理或轉介多達4,092宗接獲市民意見或查詢，兩者相差6.5倍。

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雙料議員梁進處理247宗市民查詢

區議會有14名議員兼任立法會議員，包括南區區議員、自由黨飲食界立法會議員梁進；油尖旺區議員、民建聯新界東南立法會議員葉傲冬；西貢區議員、新界東南立法會議員方國珊；東區區議員、民建聯港島東立法會議員植潔鈴；葵青區區議員、民建聯新界西南立法會議員郭芙蓉等。

14名雙料議員中，方國珊完成處理或轉介4,092宗接獲市民意見或查詢，是雙料議員中最多；最少是梁進，僅完成處理247宗個案。葉傲冬則接獲並處理了397宗市民意見或查詢。植潔鈴、郭芙蓉分別處理了2522宗及2470宗市民意見或查詢。