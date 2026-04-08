入境處處長郭俊峯獲延任至明年6月30日 稱繼續帶領入境處為市民提供更優質服務

《星島》政情專欄「大棋盤」今日（8日）報道，達57歲退休之齡的入境事務處處長郭俊峯獲延任，最少至本屆政府任期完結，即明年6月30日。政府下午公布，郭俊峯將於2026年4月9日達退休年齡，他已獲延任至2027年6月30日。政府發言人表示：「郭俊峯處長獲延任，目的是便利入境事務處管理層順利交接。」

郭俊峯今早出席香港律師會新會址開幕，被傳媒追問時回應說：「可以為市民服務都是高興的」。對獲延任處長，郭俊峯又感謝中央政府、行政長官及特區政府的信任，並表示會繼續努力，帶領入境處為市民提供更優質的服務。

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郭俊峯本周「牛一」 達57歲退休之齡

本港紀律部隊首長一般在57歲退休，1969年出生的郭俊峯本周「牛一」，換言之已屆退休之齡。不過，紀律部隊首長退休「死線」並非鐵板一塊，特區政府於2023年曾以便利警隊管理層順利交接為由，為當時已達退休年齡的時任警務處處長蕭澤頤延任兩年。

政圈早前有傳郭俊峯將卸任，但《星島》獲悉，郭俊峯將「再坐一會」，目的是讓入境處管理層有更多時間作出更好交接，而其個人意願是不想做得太久，因此只希望延任至本屆政府任期完結。