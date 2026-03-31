李家超歡迎國務委員諶貽琴率團來港 指體現國家對特區婦女事業重視

行政長官李家超今日（31日）在禮賓府與國務委員、國務院婦女兒童工作委員會主任、中華全國婦女聯合會主席諶貽琴會面。李家超歡迎諶貽琴率團來港，出席香港家庭暨婦女發展高峰會並給予指導，體現國家對香港特區婦女事業和家庭建設工作的重視。

李家超：發揮香港橋樑作用 促婦女事務國際交流

李家超表示，舉辦高峰會是香港積極推動婦女及家庭事業的具體行動，而社會各界的廣泛參與，顯示香港在推動相關事業方面有強大的凝聚力。他說，本屆特區政府在婦女發展與家庭建設方面積極推出一系列創新政策和措施，包括設立婦女自強基金、推出「友」妳啟導友師計劃，為女大學生配對女性領袖友師、推行家庭教育推廣計劃、舉辦全港美好家庭選舉等，為香港婦女發展與家庭建設工作打下了堅實基礎，同時培育新一代巾幗力量。

李家超說，國家「十五五」規劃明確提出要促進男女平等和婦女全面發展，亦要大力弘揚家庭美德、加強家庭家教家風建設，體現了國家對婦女與家庭事業的高度重視，也成為香港特區規劃家庭及婦女工作的重要指引。香港會積極落實，並在家庭建設方面加強規劃，推廣良好家風，推動婦女多元發展，促進社會和諧。李家超指，香港在「一國兩制」下擁有內聯外通的優勢，將繼續發揮橋樑作用，推動國家與國際在婦女和家庭事務上的交流合作，在國家大局和國際舞台上作出更大貢獻。

署理政務司司長卓永興和行政長官辦公室主任葉文娟亦有出席會面。