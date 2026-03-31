立法會選舉2025︱首延長投票時間至16小時 逾8.7萬選民首尾兩小時投票

第八屆立法會換屆選舉於2025年12月7日順利舉行，是次選舉延長了投票時間，由上屆的14小時延長至16小時，即由早上7時30分至晚上11時30分。選管會指，投票日共有87,412名選民於首尾兩小時投票，反映延長投票時間有效便利當天有其他行程計劃的選民投票，建議可繼續推行相關安排。

直選4.1萬廢票 白票1.7萬張

地區直選中，全港10區共有約4.1萬張廢票，當中約1.7萬張是未經填劃的選票（即「白票」），約1.6萬張是投選多於一名候選人的選票。

功能界別教育界最多廢票 人大政協都有

功能界別選舉方面，約有3,800張廢票，當中以教育界最多，共1,524票，包括882張「白票」；其次是醫療衞生界，有737張廢票。有趣的是，被稱為「超級愛國者」的「人大政協界」，亦有5張無效選票，當中2張為「白票」。

另外，選管會亦留意到選民對新設於港珠澳大橋和機場的鄰近邊境投票站反應正面，建議繼續設立鄰近邊境投票站。

港珠澳大橋及機場投票站反應正面

選管會今日（31日）發布2025年立法會換屆選舉報告書，就多項措施提出檢討及建議。選管會表示，是次選舉除了在上水設立4個鄰近邊境投票站，亦在港珠澳大橋旅檢大樓，以及香港國際機場各設立一個鄰近邊境投票站，讓往返內地及海外的選民，以及在該些地區附近值勤的選民，按行程自行於網上系統預先登記使用，登記期內共有7,414名選民成功登記。選舉處亦酌情處理了531宗由一般投票站轉往鄰近邊境投票站的申請。

選管會指出，選民對新設於港珠澳大橋和機場的鄰近邊境投票站反應正面，建議適時檢視實際需求及場地資源等因素，考慮繼續設立鄰近邊境投票站。

少數族裔投票站使用率低

為方便有特定需要選民投票，選舉事務處設立了10個公務員專屬投票站、7個醫管局醫護人員專屬投票站及2個少數族裔人士專屬投票站，分別便利紀律部隊以及其他在鄰近地點值班的公務員、需要在醫院值班的醫護人員、出席宗教活動的少數族裔選民，以及設立了3個院舍外展投票站。是次選舉中，共有22,236名選民成功登記，當中公務員專屬投票站21,171人、醫院管理局醫護人員專屬投票站684人、少數族裔人士專屬投票站18人及院舍外展投票站363人。

選管會認為，安排大部分反應理想，例如公務員專屬投票站有效便利在前線及鄰近地點值班的公務員在投票後盡快返回工作崗位。然而，選管會留意到較少選民選擇在少數族裔人士專屬投票站進行投票，建議可考慮繼續為指定選民群組設立投票站，但需檢視目標對象和登記程序，以更有效地惠及有需要的選民。

相關新聞：

大棋盤︱立選結果四看點 落選者得票「見得人」 新丁本周內「埋位」上雞精班

大棋盤｜立法會選舉投票率超上屆 官場中人：政府應變招數奏效「超額完成」

立法會選舉｜政黨勢力分佈一覽：民建聯增至20席 新民黨議席「斬半」成輸家 工聯會兩議員連任失敗

立法會選舉︱新議會40人屬新面孔 27人身兼全國人大政協 佔總數三成歷屆最多