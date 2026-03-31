大棋盤︱拆解謝小華獲青睞原因 改家庭安排重出江湖

懸空逾兩個月的政制及內地事務局局長一職終有人選，由退休資深政務官謝小華接任。謝任職政府38年，曾於多個決策局及部門工作，昨日任命消息一出，政界普遍認為她作風務實，具豐富行政管理經驗，有助編制香港首份五年規劃。據聞，謝小華本與家人已規劃好未來生活，惟獲邀加入「熱廚房」後，毅然暫緩私人家庭計劃重出江湖，肩負編制香港首份五年規劃的重任。

謝小華責任重大 編制首份「五年規劃」

曾國衛今年1月以健康理由辭職，政圈曾傳出不同接任名字，包括紀律部隊出身人士，或由政府內部調任，最終由謝小華「半爆冷」跑出。事實上政制局由回歸至今，歷任局長絕大多數是AO出身，曾任入境處處長的曾國衛是首位紀律部隊出身的局長。

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謝小華原已安排退休後生活 收政府邀請決定「出山」

特首李家超昨透露曾考慮多名人選，但最終由謝小華中選，源於對方對編制香港首份五年規劃的熱誠和認識深，過往亦曾負責編制和審核重要報告。不過謝小華為官多年，未曾在政制局工作，有官場中人認為，其資深AO背景橫跨多個政策範疇，行政協調與危機處理經驗扎實，且熟悉政府運作，具統籌力及政策執行力，有助制訂五年規劃時整合不同部門的資源與力量；加上她對本地政治生態掌握亦透徹，相信可快速適應新崗位。

有現任政務官表示，謝小華過往與內地交流頻繁，對把握國家發展大局與香港優勢深有體會，而且擅於與議員及各界打交道，相信她能勝任局長。有認識謝小華的資深建制則形容她處事細心謹慎，過往擔任公務員時，比其他官員更熟書。

近年政府面對「AO荒」，首長級政務官流失尤為嚴重，不過有資深政務官分析，今次政府邀請已退休的謝小華出任局長，並非因「一時乏人」，而是看重其豐富行政經驗、對公共事務熱誠，期望藉其高統籌能力，更高效推動各項政策。亦有AO對謝小華重返官場不意外，更透露謝小華退休後原已跟家人安排好日後生活，但收到邀請後決定繼續為港服務，親自參與落實首份五年規劃。

本屆問責班子兩度換局長，陳美寶、羅淑佩皆是政務官出身，今次再由AO接掌政制局，有建制人士就關注AO力量似乎再次獲看重，也有人指政治委任制度下，副局長上位機會未及之前。有資深政圈人士認為，編制五年規劃涉及所有決策局，需要一名熟悉運作、「熟書」的人士出任，相反紀律部隊涉獵範疇一般較窄，謝小華AO背景成為一大優勢。

全國港澳研究會顧問劉兆佳指，政務官政治能力、適應能力已有一定水準，與各政策局聯繫上亦有優勢；過去AO在政府管治架構佔絕對優勢，但近年開始更多元，包括紀律部隊、有內地背景人才等，而謝小華適合擔任政制局長，可能是基於個人質素符合，未必代表AO統領的時代重臨，不能簡單看待。

謝小華在官場打滾多年，有政務官同僚稱讚她是不可多得的人才，政府不願「放走她」，又列舉她過往政績，例如2009年擔任電子健康紀錄統籌處處長，主導電子健康紀錄的初步開發及大型公眾諮詢，解決複雜的私隱與技術互通問題，為後來「醫健通」系統打下穩固基礎。另一事例是擔任民政事務總署署長期間，面對「黑暴」分子騎劫區議會，抵住巨大政治壓力，展示擔當。

本屆政府任期只餘1年3個月，謝小華此時加入「熱廚房」，有政界人士認為並非過渡性質，因對接「十五五」、編制五年規劃，並非只是一兩年的事，需持續推進落實，加上今明兩年有多場選舉，相信只要謝小華交出成績，有機會延續問責官員生涯。有趣的是，今次官場變動令政府女高官人數增至8人，創歷屆新高，既反映李家超敢於用人，也展現香港女性的實力與影響力與日俱增。