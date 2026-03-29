陳茂波預期2月零售銷貨總值續升 密切關注中東局勢及油價上升可能影響

財政司司長陳茂波表示，過去數周連串大型盛事在港舉行，為帶來世界各地的旅客。盛事活動與體育比賽為旅遊業增添更大的活力和動力，截至3月27日，今年以來訪港旅客已超過1,370萬人次，按年上升約17%。旅遊業恢復勢頭良好，暢旺了市面氣氛，加上股市和住宅樓市持續向好，帶動餐飲、零售等行業也持續增長，進一步鞏固市面信心。在這股利好氣氛下，預期本周公布的2月零售銷貨總值將錄得不俗升幅，有望連續第十個月錄得按年增長，反映本地消費動力持續增強。

陳茂波在網誌表示，香港會持續推動各類大型金融、文化藝術和體育盛事，以吸引更多高增值旅客，也讓市民能欣賞更多文娛康樂節目。繼本月舉行的LIV Golf賽事，下月將迎來香港國際七人欖球賽及UCI世界盃場地單車賽等大型賽事。

首兩月商品出口貨值按年升近30%

他續稱，本港整體經濟持續向好。在出口方面，今年首兩個月本港商品出口貨值按年增長接近30%，連升24個月，超出市場預期，主要受惠於向內地和東盟電子產品的出口上升。這反映外圍需求正在穩步回暖，可見香港在區域產供鏈重塑中正發揮關鍵的「超級聯繫人」角色。投資方面亦保持增速，2月採購經理指數（PMI）升至近三年高位，並連續第七個月維持在擴張區間，顯示企業對經營環境及業務前景信心持續增強。

他又提到，住宅物業市場方面，價量齊升的趨勢今年以來亦持續。首兩個月樓價指數累計上升約2.6%，連升九個月；每月平均成交宗數較去年全年平均上升18%，每月平均超過6,100宗，表現理想，市場氣氛積極正面。

香港經濟正展現良好韌性與動力

陳茂波指，香港經濟正展現良好的韌性與動力，公財政狀況也持續好轉。中東地區衝突持續、國際地緣政局不穩，以至燃油價格大升，困擾全球經濟前景。如何讓投資配置多元化，以及加強能源、貿易及產供鏈的安全，已成為企業、投資者和各地政府關心的核心課題。

他指特區政府正密切關注中東局勢以及油價上升可能帶來的影響。短期而言，由於本港經濟以服務業為主，且貨物出口到中東的比例較低，故暫時直接影響有限。即使國際上的投資情緒受困擾，但本港金融市場運作一直暢順有序，資金流保持穩定充裕。中期而言，若衝突持續，難免會對全球宏觀經濟、利息走勢以至資金流向造成影響。香港的能源供應因有國家作為強大後盾而相對穩定。然而，一旦燃料和能源費用上升，對航運、物流及其他經濟環節均可能造成額外負擔。特區政府正密切監察和評估市場的運行狀況。

他強調，國家的穩步發展始終是香港的最大依靠。本地經濟態勢穩中向好，國家的堅實支持是香港經濟發展的「壓艙石」，讓香港更能抵禦風浪，穩定前航。香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的獨特角色，優勢將日益提升。