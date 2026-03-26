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民青局嘉許計劃表揚社區貢獻 麥美娟：團隊持續推進青年發展工作 助把握國家機遇

政情
更新時間：16:57 2026-03-26 HKT
發佈時間：16:57 2026-03-26 HKT

「民政及青年事務局局長嘉許計劃」頒獎典禮今日（26日）舉行 ，民青局恭喜每一位獲嘉許人士，多謝他們一直扎根社區，在社區建設、社會服務同青年發展等範疇作出無私奉獻，絕對值得表揚。

麥美娟：地區團隊用心用情服務市民

民青局局長麥美娟表示，今日獲嘉許人士貢獻良多，成績有目共睹，相信他們的熱誠一定可以鼓勵更多有志服務地區人士積極投入社會服務，共建更繁榮穩定的香港。過去一年，民青局努力建立地區治理大團隊，聯同各區民政處、區議員、地區「三會」同關愛隊，秉承「民政幫到你」的精神，竭誠做好地區服務，用心用情服務市民。

麥美娟強調，民青團隊工作取得成功，有賴每位獲嘉許人士以及社會各界、地區團體同市民大眾的積極響應及共同努力，希望他們繼續和衷共濟，守望相助。民青團隊會同時持續推進青年發展工作，凝聚各界力量，引導青年深刻認識國家發展大勢，特別要把握國家「十五五」規劃開局之年帶來的廣闊機遇，在實現個人價值同時，為國家作出貢獻。

得獎者冀將青年人聲音帶進各委員會

其中一位得獎者邵燕寧表示，她一直在不同的公職及社會崗位上服務社會、青年、中小企及旅遊業。初心始終如一，希望能將青年人的聲音帶進各個委員會，為香港未來的政策發展及民生需要盡一分綿力。她感謝民青局頒發嘉許狀及獎章，這不僅是對其過去工作的肯定，更是一份沉甸甸的信任與鼓勵。

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