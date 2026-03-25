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林定國訪杭州︱與浙江省領導會面 獲分享2017年舊照 林定國 : 身份雖變 親切不變

政情
更新時間：17:35 2026-03-25 HKT
發佈時間：17:35 2026-03-25 HKT

律政司司長林定國率法律業界代表團訪上海後，轉抵杭州。林定國今日（25日）在社交平台發文，指昨晚抵達杭州後，立即與浙江省領導會面。他指，浙江律師協會會長沈田豐席間分享一張珍貴照片，是2017年林定國以香港大律師公會主席身份，在杭州之江飯店與他們簽署合作協議，還辦了一場盤問示範。

林定國說，8年半後重遊故地 ，雖然身份有變，但能與新舊老朋友再聚一堂，討論更廣泛的合作議題，形容「倍感親切！」，更重要的是，見證了浙港兩地法律界關係日益緊密的發展歷程。

律政司司長率法律業界代表團訪上海促滬港法律專業合作。
律政司司長率法律業界代表團訪上海促滬港法律專業合作。
林定國指抵達杭州後，立即與浙江省領導會面。
林定國指抵達杭州後，立即與浙江省領導會面。
林定國說，8年半後重遊故地 ，雖然身份有變，但能與新舊老朋友再聚一堂，討論更廣泛的合作議題，形容「倍感親切！」
林定國說，8年半後重遊故地 ，雖然身份有變，但能與新舊老朋友再聚一堂，討論更廣泛的合作議題，形容「倍感親切！」

圖片：林定國fb

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