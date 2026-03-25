公院加價︱議員質疑申請費用減免手續繁複、僵化 長者需來回多次 促政府全盤檢視

公營醫療收費改革今年1月實施，但申請費用減免程序被指繁複。工聯會陳穎欣今（25日）在立法會大會提出口頭質詢，關注第二季尾推出電子平台自助辦理減免申請安排後，當局有否數據評估可節省多少處理申請的人手。亦有議員引述長者反映，醫療費用減免申請複雜、僵化、指引不清，需要來回多次，質詢政府會否全盤檢視申請細節。

盧寵茂一度稱辦千場簡介會 李慧琼促澄清

醫衞局局長盧寵茂回應稱，無法估算相關平台推出後可節省多少人手，但在醫療費用減免的專隊中，會動態調整人手。至於部分減免屬有條件減免，即先批後審，病人獲豁免後才提交資料，這部分病人現已可用電子方式提交申請。

口頭答覆過程中，盧寵茂一度稱當局舉辦簡介會數量1000揚，但文件顯示只是100場，盧寵茂當場被立法會主席李慧琼提醒答覆數據有誤，要求他澄清。

陳祖光質疑加重中產壓力

選委界議員陳祖光關注，收費增加會否加重中產生活壓力，因很多中產市民不去急症室，又排不到門診，夜診時間又不合適，批評整個政府對中產未有政策支援。在現行計劃下，確實減輕急症室壓力，但中產財政壓力卻增加。

盧寵茂稱，四、五類病人屬於非緊急和次緊急，可能是傷風感冒、輕微問題的病人，他們有很多其他選擇，或第二天再選擇服務；亦可尋求私營醫療、自行健康管理等。至於中產病人，他稱在醫療改革中亦有受惠，形容「在座所有人都受惠於這個政策」。

黃國指長者反映醫療費用減免申請複雜、僵化

工聯會議員黃國表示，不少市民特別是長者反映，醫療費用減免申請複雜、僵化、指引不清，需要來回多次，想了解政府會否全盤檢視申請細節，以方便市民一次過完成申請為目標，或者容許家人幫長者代勞。

盧寵茂表示，當局設有條件減免機制，即使文件不齊，都可以先批後審，即遲些才看文件，亦容許個別緊急情況可以一次過先接受服務，之後做手續。至於一次過完成申請，每個審批需視乎其資產或者收入多少、複雜程度，一般需要減免的市民，屬於低收入人士，資產、收入較簡單，個案多數不太複雜，但毫無疑問審批複雜程度，要視乎申請人或其家人本身擁有資產。

記者：曹露尹

