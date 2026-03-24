博鰲亞洲論壇︱李家超抵海南下午出席分論壇 籲亞洲團結協作共獻力量

行政長官李家超今日（24日）在社交平台發文，指中午抵達海南海口，周四（26日）將出席博鰲亞洲論壇2026年年會，而今天下午亦會出席年會的分論壇「全球自由貿易港發展論壇並致辭」。他強調在中東局勢緊張動盪、地緣政治衝突加劇的情況下，亞洲各國應團結協作，為全球經濟發展貢獻智慧和力量。

李家超感謝海南省委統戰部、省政府港澳辦代表在機場迎接。

鰲亞洲論壇成立25周年意義重大

李家超指，今年恰逢博鰲亞洲論壇成立25周年，意義重大，期待與世界各國政府官員、國際組織負責人、企業代表、專家學者、媒體人士等，在充滿濃郁海島風情的博鰲，透過對話、交流激發靈感、增進共識，共商發展大計。

在中東局勢緊張動盪、單邊主義冒起、地緣政治衝突加劇之際，李家超強調年會的舉辦更顯重要，各地政府都深感責任重大，亞洲各國和地區應團結協作，共同應對挑戰，激發經濟發展活力，為亞洲以至世界發展提出和平、共贏及高效的發展方案，為推動全球經濟持續高質量發展貢獻智慧和力量。