十五五︱陳茂波指需鞏固提升香港國際化 未來繼續加強與內地聯通與聯動

正在北京訪問行程的財政司司長陳茂波表示，這次訪問讓他們能更直接了解國家發展的方向和重點領域，以及其中的思路與考量，這對推動香港更好對接國家發展戰略、融入和服務國家發展大局，從而取得自身高質量發展的工作，提供了重要指導和參考。

陳茂波在網誌表示，國家以新質生產力加速推動高質量發展、高水平雙向對外開放，並秉持合作共贏、普惠包容的原則，這堅持是正確的。香港作為聯通國家與世界的雙向門戶，是「超級聯繫人」與「超級增值人」角色與功能，在當前複雜紛陳的國際環境下將會越顯重要。如何進一步鞏固提升香港國際化、聯通世界的獨特功能，並加強與內地的聯通與聯動，是香港未來須持續加強的工作。日前香港貿發局聯同香港和內地的商會在北京舉辦有關十五五與香港新機遇研討會，便圍繞這課題作更深入的交流和探討。

應推動更積極雙邊合作和區域合作

事實上，當前國際地緣衝突加劇、能源價格高企，全球經濟前景更不明朗。為了提高貿易的靈活性、鞏固產供鏈的韌性，推動更積極的雙邊合作和區域合作，成為了全球各地的普遍願望。這對企業部署跨國業務發展尤其重要。

陳茂波指，今日早上在北京開幕的中國發展高層論壇2026，主題清晰反映了這個共同願景—「十五五的中國：高質量發展與共創新機遇」，討論焦點包括擴大消費、綠色轉型、健康中國、科技創新與未來產業等，這些都是全球企業關切的議題。今天下午他將參與論壇的專題研討會，分享香港在全球綠色轉型中可作出的貢獻，特別是當前能源韌性已成為全球各地更實存而迫切的議題，香港綠色金融和綠色科技的優勢將有更廣闊的發展空間。



越來越多投資者、資金和人才視香港為「安全港」

中國發展高層論壇匯聚了數百名國際商界領袖、學者和智庫代表。這幾天他跟來自不同地方和市場的嘉賓交流時，他們都認同香港活力充沛，正迎來戰略機遇期。與其他金融中心相比，香港有國家的堅實安全保障和「一國兩制」下的自由港地位，在國際地緣政治環境複雜多變下，越來越多投資者、資金和人才視香港為難得的「安全港」和投資地，資金、企業、人才正加速匯聚在此。

從數據上，本港銀行體系存款總額繼去年全年增長11.8%，今年初繼續保持升勢，總額已突破19萬億元。今年首兩個月港股日均成交額超過2600億元，按年增加17%，3月份多日的日均交投額更超過3000億元。去年海內外企業在港設立公司的數目增長11%。今年首兩月訪港旅客數字接近1000萬人次，按年大升18%。這些都印證了香港的獨特吸引力和國際地位。

必須抓緊時機窗口 加速自身高質量發展

陳茂波又稱，香港必須抓緊這個時機窗口，加速自身的高質量發展，讓國際社會更了解香港的獨特優勢與機遇。本周香港將有一系列金融與科技相關的會議，包括由特區政府舉辦的第四屆「裕澤香江」高峰論壇，匯聚全球家族辦公室的決策人和家族繼承人親臨香港，讓他們親身感受這城市的魅力和發掘這裏的投資機遇，同時進一步推動香港發展成為全球最大的跨境資產及財富管理中心。