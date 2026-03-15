伊朗局勢｜許正宇指對香港有危亦有機  海外投資者對港興趣增

中東局勢持續緊張，財經事務及庫務局局長許正宇表示，雖然局勢動盪為市場帶來不確定性，但同時亦帶來機遇。他指出，近期不少海外投資者對香港市場表達興趣，並正考慮進行更多元化的資產配置。

許正宇今（ 15日）在商台節目表示，任何事都有兩面，局勢變化有危亦有機，留意到最近有海外資金，因應現時情況，正考慮更多元化配置。他認為，相較區內其他地區，香港的穩定性、安全性及政策確定性顯得更為突出。據了解，近期有銀行及律師行接獲查詢，顯示部分家族辦公室或拓展財富管理業務的投資者，對香港的興趣正逐步升溫。

港交所正籌劃一系列改革措施

為配合全球局勢發展，及「東升西降」局勢變化，許正宇透露，港交所正籌劃一系列改革措施，包括降低同股不同權上市市值門檻、擴大創科企業定義門檻等。他期望透過相關金融改革，進一步擴闊上市公司的來源地及行業類別，促進市場更穩健、更多元化發展。

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