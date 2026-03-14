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兩會精神分享會起動 唐英年籲主動搶抓「十五五」機遇 助力國家金融及科技強國建設

政情
更新時間：20:54 2026-03-14 HKT
發佈時間：20:54 2026-03-14 HKT

全國兩會日前閉幕，本港政商界隨即舉行兩會精神分享會，解讀國家「十五五」計劃。全國政協常委、香港江蘇社團總會創會會長唐英年今日（14日）於江蘇社團的分享會上表示，香港要主動搶抓「十五五」機遇，發揮共同優勢，為國家投入力量，推動新質生產力發展。

香港在基礎研究和融資推廣上擁優勢  可與江蘇強強攜手

唐英年指，「十五五」規劃綱要提出加快高水平科技自立自強，引領發展新質生產力，而香港全力打造國際創科中心，在基礎研究和融資推廣上擁有優勢，江蘇在科技發展領域位居全國前列，正好與江蘇強強攜手，深度融合，聯動發展，前景定必可期。

金融方面，唐英年表示，「十五五」規劃綱要提出「加快建設金融強國」，香港的金融服務業享譽全球，更是最大的離岸人民幣中心，可以滿足內地省市不同的投融資安排。他呼籲，不管是企業單位還是資金渠道，都要「走出去」，香港的國際金融中心正好發揮作用。他又指，江蘇企業可以多用香港的金融服務，善用香港的離岸人民幣中心，同樣香港亦要更好融入和服務國家發展大局。

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