兩會2026｜陳曼琪：議程緊湊展現「中國速度」 建言一兩日內獲回覆 體現國家高度重視

政情
更新時間：16:22 2026-03-12 HKT
發佈時間：16:22 2026-03-12 HKT

十四屆全國人大四次會議今日（12日）在人民大會堂舉行閉幕會。港區人大代表、選委界議員陳曼琪表示，今年兩會議程緊湊，但全體代表與所有人員上下一心，展現出「中國速度」。她提到港區代表在小組討論中提出的建議，一兩日內便收到具體回覆，效率極高，充分體現國家對代表意見的高度重視。

陳曼琪：人大會議方向清晰、凝聚力量

陳曼琪指，今年是「十五五」規劃開局之年，對香港意義非凡。各項報告與法律文件啟發思考，如何在各自範疇更好規劃未來，無論學習、工作抑或人生方向。

她形容今年人大會議方向清晰、凝聚力量，返回香港後會努力宣講兩會精神，協助香港做好第一個5年計劃，更好融入及服務國家發展大局，共同推動香港良政善治，大家都能分享國家發展的紅利。

