兩會2026｜全國政協十四屆四次會議閉幕 多名委員促香港對接好「十五五」規劃

全國政協十四屆四次會議今早（11日）閉幕，多名委員認為會議收穫豐盛，期望香港能對接好國家「十五五」規劃發展。全國政協、選委界立法會議員范駿華形容會議很成功，預料回到香港後，立法會就對接「十五五」規劃會有大量的工作，希望香港可把握今次規劃發展，一開始就盡量與國家銜接到，令香港有更好的發展。

范駿華：冀政府盡快開始規劃發展北都

范駿華續稱，這份規劃是很重要，希望香港可發揮「一國兩制」優勢，真正做到背靠祖國、聯通世界的能力，當中提到要加快發展北部都會區，期望特區政府可盡快開始整體發展規劃，特別是大學城。他暫時已安排了10多場在香港的宣講會，主要向年輕人解說「十五五」規劃，希望幫助他們更認識到國家及香港的未來發展，形容只要知道得越多，把握機會的能力亦會越好。

邵家輝：打造香港成為國際標準平台中心 助國家拼船出海

全國政協委員、批發及零售界立法會議員邵家輝表示，會議能勝利閉幕，很榮幸可以參與其中，認為香港要做好對接剛出台的「十五五」規劃，舉例國家好的產品及服務需要出海，需要與國際標準接銜，現在大灣區已推動互認標準，將來可透過打造香港成為國際標準平台中心，協助國家拼船出海，將國家標準帶到世界各地。

楊政龍：北都可塑造性強

全國政協委員、英皇集團副主席楊政龍表示，作為青年代表，很期待之後將「十五五」規劃的內容帶給香港的青年，讓他們更好地融入及服務國家發展大局。規劃中有寫明加強發展北都，他形容北都可塑造性強，希望青年人可以善用這個發光發亮的平台，可以到內地多交流，學習人工智能、無人機、低空經濟等，之後服務香港。

至於文旅融合，他指內地城市不斷地在這方面創新，但香港亦很有優勢，包括是中外文化交流中心，亦是國際金融中心，更有很多傳統文化，舉例茶餐廳文化都可以與旅遊結合，加大旅遊業的發展，相信酒店業、餐飲業及零售業都會有所提升。

何君堯：香港要做好黃金交易、國際資產中心

全國政協、立法會內務委員會副主席何君堯認為，香港有健全的銀行體制、很好的監管制度、資金自由流動，為了對接「十五五」規劃，香港在金融服務上要再做好一些，縱然去年香港全球集資第一，但不能忽視這方面的工作，研究是否過渡性情況，或要變成持續發展，同時香港都要做好黃金交易、國際資產中心等。

記者：郭詠欣 北京報道

攝影：劉駿軒、郭詠欣