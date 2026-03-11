議政隨想︱譚鎮國：《藉兩會東風 繪北都發展》

2026年是國家「十五五」規劃開局之年，正在北京召開的全國兩會為國家未來五年發展擘畫了宏偉藍圖，也為香港融入和服務國家發展大局指明方向。「十五五」規劃設有港澳專章，並首次列明「加快北部都會區建設，同時明確支持香港建設國際創新科技中心，彰顯中央對香港發展的深切期望與堅實支持。

在特區政府全力推動下，北都發展邁入關鍵期，政策支持與專案落地正雙向發力。新一份《財政預算案》將北都創科發展作為重點方向之一，分別向河套香港園區、新田科技城、洪水橋產業園各注資100億元，為園區開發、基建完善及產業培育等提供堅實資金支撐，相信亦為招商引資發揮領頭作用。沙嶺數據園區成功招標，中標企業將打造高端資料中心，預計營運首三年可創造約46億元的經濟產出及約180個技術性職位，足證政府投入可以將政策紅利轉化為發展實效。

在特區政府全力推動下，北都發展邁入關鍵期。資料圖片

北部都會區專屬法例將出台，我將全力跟進，為北都發展創造空間，容許創新政策先行先試；促進兩地跨境要素流通，資本、技術、人才跨境流動，打造完整創科生態圈；同時聯動大灣區城市推出聯合政策包，為引入龍頭企業度身訂造企業落戶方案等，以創新思維把握發展機遇。

全球局勢風雲變幻，國家始終是香港堅實的後盾。兩會已為香港發展注入強勁動力，期盼香港各界凝聚共識，發揮香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，以香港首個五年規劃為紐帶，合力建設北部都會區，推動香港更好融入和服務國家發展大局，共譜長期繁榮穩定的新篇章。

譚鎮國