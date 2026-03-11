Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

議政隨想︱譚鎮國：《藉兩會東風 繪北都發展》

政情
更新時間：07:00 2026-03-11 HKT
發佈時間：07:00 2026-03-11 HKT

2026年是國家「十五五」規劃開局之年，正在北京召開的全國兩會為國家未來五年發展擘畫了宏偉藍圖，也為香港融入和服務國家發展大局指明方向。「十五五」規劃設有港澳專章，並首次列明「加快北部都會區建設，同時明確支持香港建設國際創新科技中心，彰顯中央對香港發展的深切期望與堅實支持。

在特區政府全力推動下，北都發展邁入關鍵期，政策支持與專案落地正雙向發力。新一份《財政預算案》將北都創科發展作為重點方向之一，分別向河套香港園區、新田科技城、洪水橋產業園各注資100億元，為園區開發、基建完善及產業培育等提供堅實資金支撐，相信亦為招商引資發揮領頭作用。沙嶺數據園區成功招標，中標企業將打造高端資料中心，預計營運首三年可創造約46億元的經濟產出及約180個技術性職位，足證政府投入可以將政策紅利轉化為發展實效。

在特區政府全力推動下，北都發展邁入關鍵期。資料圖片
在特區政府全力推動下，北都發展邁入關鍵期。資料圖片

北部都會區專屬法例將出台，我將全力跟進，為北都發展創造空間，容許創新政策先行先試；促進兩地跨境要素流通，資本、技術、人才跨境流動，打造完整創科生態圈；同時聯動大灣區城市推出聯合政策包，為引入龍頭企業度身訂造企業落戶方案等，以創新思維把握發展機遇。

全球局勢風雲變幻，國家始終是香港堅實的後盾。兩會已為香港發展注入強勁動力，期盼香港各界凝聚共識，發揮香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，以香港首個五年規劃為紐帶，合力建設北部都會區，推動香港更好融入和服務國家發展大局，共譜長期繁榮穩定的新篇章。

譚鎮國

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
14小時前
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
00:27
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
即時國際
21小時前
酒吧清潔阿姨廁所遭洋漢強吻 展露「燦爛笑容」惹熱議｜有片
00:09
酒吧清潔阿姨廁所遭洋漢強吻 展露「燦爛笑容」惹熱議｜有片
即時中國
2026-03-09 19:10 HKT
伊朗局勢｜特朗普指美國對伊朗的軍事行動「幾乎已完成」 希臘油輪載百萬桶成功穿越霍爾木茲｜持續更新
01:27
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 伊官員：不會與美國進行任何談判｜持續更新
即時國際
1小時前
東張西望丨自稱性侵親兒人父被追幾條街 梁敏巧體力驚人追訪手法惹爭議 涉事男稱傳兒童裸照求刺激
東張西望丨自稱性侵親兒人父被追幾條街 梁敏巧體力驚人追訪手法惹爭議 涉事男稱傳兒童裸照求刺激
影視圈
9小時前
24歲本地大學男生涉「按揭預付費」電話騙案被捕。蔡楚輝攝
24歲大學生為800元酬勞 替假冒律師行詐騙集團收50萬騙款 當場被捕
突發
17小時前
美心皇宮逆市擴張 旺角1.2萬呎新店重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 即燒燒味/中式糖水檔 首設點心教室
美心皇宮逆市旺角1.2萬呎開新店！重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 首設點心教室
飲食
12小時前
陳玉蓮缺席《名媛望族》飯局卻現身此場合？為好友罕露面到賀 65歲真面目太驚人
陳玉蓮缺席《名媛望族》飯局卻現身此場合？為好友罕露面到賀 65歲真面目太驚人
影視圈
14小時前
第27期六合彩今晚（3月10日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達800萬元。資料圖片
六合彩︱800萬頭獎攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
10小時前
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！健康院/捐血站 3項為長者而設
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！3項為長者而設
生活百科
18小時前