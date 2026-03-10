Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

選民登記運動4月底啟動 分兩階段進行 選舉處擬試行監誓員服務便利市民

政制及內地事務局及選舉事務處今日（10日）向立法會提交文件，提及今年選民登記運動將分兩階段進行。第一階段為4月下旬至6月2日，期間將呼籲合資格人士登記成為選民，並提醒已登記的選民在有需要時更新其登記資料，以及呼籲收到選舉事務處查訊信件的選民盡快回覆。此外，選舉事務處正考慮在登記運動期間，試行安排監誓員為未能即時提供住址證明的申請人辦理所需的法定聲明，以提供便利，並在試行後檢視成效。

選民登記運動分兩階段進行

文件指出，選民登記運動第二階段為8月1日至25日，即由發表臨時選民登記冊及取消登記名單起，至申索及反對期結束為止。期間，選舉事務處會提醒選民使用「智方便」平台登入「選民資料網上查閱系統」，或致電熱線核實登記資料。處方亦會向被納入取消登記名單的選民發出提示信，提醒他們回覆確認，以保留其選民身分。

選民登記運動將分兩階段進行。選舉事務處網站圖片
多管齊下鼓勵和協助登記選民

文件提到，當局會繼續以多元化方式宣傳推廣選民登記的訊息，呼籲市民登記成為選民或更新資料。相關措施包括將入境事務處轄下人事登記處及居留權組設立登記櫃枱的做法恆常化，以鼓勵和協助前往申領身分證的市民（例如剛年滿18歲及剛取得永久性居民資格的人士）登記為選民。

文件續指，當局會持續與專上院校及中學合作，在校園宣傳選民登記訊息，並與不同政策局協作，舉行以年輕人為目標的宣傳活動。同時，當局會繼續與相關部門合作，聯繫支援新來港人士及按「專才／優才計劃」來港人士的組織，協助宣傳並呼籲其組織成員在取得永久居民身分後登記成為選民。

記者：黃子龍

