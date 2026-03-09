兩會2026︱陳曼琪支持兩高報告：為實現「十五五」規劃良好開局提供有力法治支撐

十四屆全國人大四次會議正於北京召開，最高人民法院和最高人民檢察院同日發表工作報告。港區全國人大代表、立法會議員陳曼琪表示，完全贊同並全力支持兩個工作報告。她表示，兩個報告以高質量司法服務和檢察工作，為實現「十五五」規劃良好開局提供有力法治支撐，並讓香港發揮國際法律及爭議解決服務樞紐優勢，助力國家強化涉外法治建設、服務高水平對外開放。和粵港澳大灣區規則銜接。

陳曼琪：感謝報告重視自己建議

陳曼琪指，兩個報告對其去年提出的建議給予高度重視並積極回應和落實。在最高人民法院工作報告中，她去年提出關於發揮大灣區律師作用、逐步擴大「港資港法」及「港資港仲裁」適用範圍、推動涉外法治人工智能大模型及人才培育的建議得到體現，主要反映在報告第13頁、第23頁等內容。在最高人民檢察院工作報告中，陳曼琪去年提出「加強涉外法治工作」的建議亦得到重視，主要體現在報告第8頁、第20頁等，推進涉外法治人才培養機制、培訓體系和國際交流合作。她對此表示衷心感謝。

民生方面，在跨境養老領域上，陳曼琪建議以粵港澳大灣區為先行示範區，研究建設跨境養老法治示範區，依托一站式智慧養老服務平台，探索意定監護與養老信託深度銜接、完善跨境繼承與遺產管理機制、便利化跨境互認與執行安排，探索內地承認執行香港持久授權書，港人內地物業扺押釋放年金等，進一步保障港澳台同胞內地養老權益。

最高人民法院院長張軍發表工作報告。

最高人民檢察院檢察長應勇向大會作最高人民檢察院工作報告。劉駿軒攝

倡打造河套新型經濟國際仲裁中心

在持續優化法治營商環境和深入推進國際商事纠纷解決機制建設，助力國家涉外法治建設，陳曼琪建議打造河套合作區新型經濟國際仲裁中心；擴大「港資港法港仲裁」適用範圍至河套深圳園區的外資企業，深化香港優勢；支持內地仲裁機構在港設立分支機構，匯聚高端仲裁、調解人才，共建粵港澳大灣區國際商事爭議解決優選地；建議兩地協商解決跨境平衡訴訟及仲裁的問題。

在渉外法律人才培養方面，陳曼琪建議發揮香港國際法律人才培訓學院作用，支持香港建設多法系複合型人才基地，加強內地與香港貫通培訓機制，聯合開展課題調研、人工智能專題培訓、前沿法域研究及國際交流，為國家培養具國際視野的高質量涉外法治人才隊伍，並培養更多國際法治人才加入國際法律機構，提升國家在國際法治環境中的話語權。

陳曼琪指，香港在國家高水平對外開放和涉外法治建設中獨具價值。在「十五五」規劃及香港首個五年計劃，香港繼續提升和鞏固香港國際法律和爭議解決服務樞紐至為重要。