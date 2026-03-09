Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩會2026 ︱最高檢：加強海外利益司法保護 依法維護中國企業合作權益

政情
更新時間：15:19 2026-03-09 HKT
發佈時間：15:19 2026-03-09 HKT

全國兩會正在北京舉行，最高人民檢察院檢察長應勇今日（3月9日）在第十四屆全國人民代表大會第四次會議上作最高人民檢察院工作報告，報告內容提到「加強海外利益司法保護，依法維護我國公民、企業合法權益」。

外交部長王毅昨日就「中國外交政策和對外關係」回答中外記者提問時亦提到，中國堅決維護海外中國企業的正當合法權益，推動東道國政府保護中方的人員和項目安全，同時也堅決反制針對中國企業的無理打壓，幫助企業提升防範風險和法律維權能力。

王毅強調，國家高度重視海外中國企業的合法權益。

