兩會2026｜丁薛祥晤港區人大 賀李慧琼當選立會主席 籲帶領立會研究及實踐行政主導 產岀更多符合香港及中央要求成果

全國兩會正在北京舉行，港區人大代表今早（7日）在大會堂召開全體會議，主管港澳事務的國務院副總理丁薛祥出席。

全體港區人大早上9時在大會堂香港廳開會，今日會議由香港人大代表團團長馬逢國主持。港澳辦主任夏寶龍、港澳辦分管日常工作的副主任徐啟方、港澳辦副主任周霽、基本法委員會副主任黃玉山亦有出席。

李慧琼：立法會要把握好「支持、配合、監督、促進」四個關鍵字

港區人大代表、立法會主席李慧琼以「堅定維護行政主導體制，全力支持特區主動對接國家『十五五』規劃」為題發表講話，表示在維護和落實行政主導中，香港立法會扮演著重要角色，應當帶頭全力支持配合行政長官和特區政府依法施政，把握好「支持、配合、監督、促進」四個關鍵字，做到支持政府不缺位，監督政府不越位。

丁薛祥首先祝賀李慧琼擔任第八屆立法會主席，指她責任更重，是數百萬香港市民的重託，更是中央政府、全中國人民、14億中國人民對她的重託。

丁薛祥指李慧琼發言題目極其重要，他理解在新的形勢下，國家主席習近平對香港治理，依法治理，良政善治，提出新的要求，也是新的課題。

丁薛祥：立法會在行政主導題目下大有可為

他指，行政主導不僅僅是行政的事，不僅僅是行政長官、香港特區政府的事情，也是立法會、司法、全香港各個階層、各個派別共同責任，共同任務，各方面都要去加強研究、探索、實踐，不斷地去總結。特別是立法會在行政主導的題目下面大有可為，實踐空間、探索空間、理論研究空間都還很大，希望在第八屆立法會期間由李慧琼主席帶領立法會很好去探索、研究、實踐相關命題，能夠產出更多符合香港實際、符合中央要求的實踐成果。

記者：郭詠欣、李健威 北京報道

攝影：李健威