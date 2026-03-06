兩會2026︱三司長：香港會抓緊「十五五」機遇 全速制定首個五年規劃

全國兩會正於北京舉行，總理李強發表政府工作報告，「十五五」規劃綱要草案亦將審議。政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波，以及律政司司長林定國今日（6日）相繼在社交平台發文，表示將主動精準對接國家規劃，為香港帶來發展機遇，亦會在行政長官帶領下，全速制定香港第一個五年規劃。

全速制定香港五年規劃

陳國基表示，特區政府將更有擔當，主動精準對接國家規劃，尤其在教育、科技、人才一體化發展上尋求突破。政府將全速制定香港的第一個五年規劃，與國家發展對接。陳國基亦提到，將加速香港國際創科中心建設，並全力高質量建設北部都會區大學城，為香港高質量發展注入新動力。

陳茂波指出，「十五五」規劃在「十四五」提出的「八大中心」基礎上，進一步支持香港構建大宗商品交易生態圈和高增值供應鏈服務中心，同時支持香港加快北部都會區建設。他表示，將積極統籌屬下各政策局和部門，抓緊落實「十五五」各項工作。

鞏固法治及金融中心地位

林定國強調，香港國際化、高水平的良好法治環境是獨特優勢。他指，「十五五」規劃將建議深化香港作為國際法律及解決爭議服務中心，律政司專責小組將在諮詢後提出更具體建議，目標是善用香港的法治優勢，協助和配合國家建構更有利的內外法治環境。