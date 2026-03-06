A4聯盟因兩成員暫別議會成歷史 楊永杰、梁文廣：將以「C15+」身份續推倡議

上屆立法會4名無政黨背景的地區直選立法會議員楊永杰、張欣宇、梁文廣及林素蔚，組成議會合作平台「A4聯盟」。立法會九龍中議員楊永杰與九龍西議員梁文廣今日（6日）舉辦新春傳媒茶敍。楊永杰表示，隨原有4位成員中有兩人暫別議會，他們將不繼續以「A4」名義在公眾視野中提出倡議，但4人間的合作精神與友誼不變，未來會以「C15+」成員身份提出倡議。

「A4」屬四人共同名稱 不擴張盼原班人馬再聚議會

楊永杰表示，「A4」這個名字本來就屬於無黨派、一起參與直選的4位成員，形容「呢個名本身係屬於楊永杰、張欣宇、梁文廣及林素蔚呢4個人」。他期待4人日後能再次齊聚議會，亦強調不會以「A4」的名義吸納新成員。梁文廣形容，自己與楊永杰在議會內「合作無間」，透露二人的議員辦事處依然打通，同事之間的合作也相當良好，強調會與楊繼續攜手服務議會。

「A4」散席情誼不散

梁文廣表示，據他所知，張欣宇和林素蔚目前正回歸各自的專業領域。張、林兩人亦已表明，若在其專業領域上需要合作或協助，必定會義無反顧答應。梁文廣續指，雖然兩位成員暫時不在議會內，但他們原有的通訊群組仍然活躍，四人會繼續聊天交流信息。

另外，楊永杰表示，自己作為地區直選議員，回顧上屆曾積極倡議活化街市的政策，期望本屆能投放更多心力，協助政府改善街市經營環境，首要任務是遏止街市空置率持續下跌的趨勢。他透露，早前已與食環署前線人員會面，了解前線運作的困難所在。為集思廣益，他計劃成立一個智囊團，邀請跨界別人士向政府提供意見，探討改善街市營運的「良方」。

記者：黃子龍