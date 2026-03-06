兩會2026｜經濟增長目標4.5%至5%   學者：相比同類經濟體表現已屬難得

全國人大十四屆四次會議昨日（5日）上午在北京人民大會堂開幕，國務院總理李強宣讀政府工作報告，將今年國家經濟增長預期目標定於4.5%至5%的區間。有學者認為，中國在此時仍能保持一定增速，相較其他同類型經濟體，實屬不簡單。

報告中最受關注的，是將經濟增長目標設定為區間值。香港城市大學商學院客座教授陳鳳翔今早（6日）在電台節目中指出，需留意中國過去的GDP高速增長相當驚人，而西方國家早已逾十年甚至更長時間指出增速難以再攀高。因此，中國增速從雙位數回落至單位數高位，再降至現時的中位數，顯然無法持續無止境增長。另一重要考量在於國際形勢的雙向影響，正如國家領導人多次強調，貿易戰沒有贏家，任何國家都無法獨善其身。中國能夠在此背景下保持增長，已相當難得、不簡單。

西方媒體有意誤導公眾視線

他強調，應客觀看待這組數據，放眼全球，有多少國家能達到這樣的指標？認為應從正面角度審視，而非單純聚焦指標下降或區間收窄。國家預期經濟增長4.5%至5%，對比同類型經濟體已屬快速。西方媒體刻意以增長放緩為焦點，純粹是有意誤導公眾視線。

《政府工作報告》提出有關目標，主要考量在於開局之年，為結構調整、風險防範及改革深化預留空間，為未來發展奠下基礎。陳鳳翔解釋，如同金融學強調風險與回報並重，國家在制定規劃時，不僅追求經濟增長，也需評估及應對可能出現的風險，包括經濟及國家安全層面。只有做好準備，安全性才能提高。

內地市場仍具廣闊發展空間

報告亦重點提出「着力建設強大國內市場」，在促進消費方面，將實施城鄉居民增收計劃，推動低收入群體增收，並增加居民財產性收入。同時，安排超長期特別國債2500億元，支持消費品「以舊換新」。陳鳳翔指出，過去中國長期依賴國際市場推動出口，投資、消費、出口被視為「三頭馬車」。然而，美國作為最大出口市場，自2025年以來佔比已顯著下降。中國經濟仍保持較強增長，關鍵在於策略轉向，着力擴大市場並推動「雙循環」，即以國內大循環為主體，同時促進國內與國際市場對接。

他補充，內地市場仍具廣闊發展空間，報告提出要將市場打造成法治化、國際化的一流營商環境，為未來發展注入更大動力。

