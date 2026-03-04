Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

劉國勳前妻呂迪明因癌症離世 民建聯成員：心情沉重 難以專注工作

政情
更新時間：16:47 2026-03-04 HKT
發佈時間：16:47 2026-03-04 HKT

消息指，前立法會議員劉國勳前妻呂迪明於日前離世。有民建聯成員向記者表示，呂迪明於日前不幸因癌症離世，對此表示深切哀悼，並向她的家人致以誠摯慰問。

呂迪明生前積極參與地區服務，貢獻社區，擔任民建聯荃灣支部副主席及梨木樹東關愛隊成員。有民建聯成員表示，地區兄弟姐妹對呂迪明的離世感到十分難過，心情沉重，難以專注工作，對呂女士的離世表示深切哀悼，並向她的家人致以誠摯慰問。

記者︰黃子龍

 

