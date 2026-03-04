兩會2026︱配合「十五五」規劃 查毅超：科技園將建超算中心等 做好科技自立自強

「十五五」規劃綱要快將出台，各界都關注當中創科相關政策。全國政協委員、香港科技園公司主席查毅超表示，希望香港可以跟隨國家，在「十五五」規劃期間，科技方面可做好自立自強及原創方面的工作，又稱科技園一定會有與「十五五」相關的計劃，包括建立超算中心及不同科技版塊配合建設等。

查毅超：科技園配合「十五五」規劃建超算中心等

全國政協委員、廠商會會長盧金榮表示，縱然外圍環境有很多不穩定性，香港經濟仍然強勁，故對投資非常有信心，看到之後樓市、股市未來一年發展良好，最重要是配合「十五五」規劃的發展。

呂耀東：欣喜特區政府撥款1,500億用於北都發展

港區全國政協委員、嘉華集團主席呂耀東表示，今年是「十五五」規劃開局之年，非常重要，指創新科技、文化都是香港的機遇，會思考如何融入國家大局之中。他希望今次前來兩會，會多聆聽國家意見，盡自己責任。

至於中央港澳辦主任、國務院港澳事務辦主任夏寶龍昨日發言提及要加快發展北都，呂耀東表示欣喜特區政府撥款1,500億用於北都發展，希望有更多具體措施，每位委員都應該盡努力協助。被問及會否加大投資，他則指，集團現時關切香港房地產發展，冀弄清北都具體措施後再作考慮。

近日地緣政治緊張，夏寶龍提及香港要珍惜穩定局面，被問及香港金融會否受影響，呂耀東認為對香港影響不會太大，指香港作為國際金融中心，給予世界的印象就是穩定和開放，強調穩定非常重要，要珍惜現時的和平，而樓市及金融方面則暫時未見有影響。

李大壯：希望用和平融合方式處理兩岸問題

港區全國政協委員、港台經濟文化合作協進會主席李大壯表示，過去數十年兩岸關係以中美關係為基石，兩岸關係發展要先理順中美關係。台灣方面，他指現時中央政策很清楚，希望用和平、融合方式，以時間換取空間。

被問及對今年兩岸交流有何展望，李大壯表示今年是「十五五」規劃開局之年，現時工作是希望台灣同胞可更了解國家發展大局的機遇，並分享給台灣同胞。

劉澤星：香港應思考如何在安老上做得更好

港區全國政協委員、港大醫學院院長劉澤星指香港面臨地方不足的問題，照顧長者設施方面亦可有改善，大灣區可讓香港長者有一個舒適的地方安老，香港應思考如何在安老上做得更好。

記者：郭詠欣、李健威 北京報道