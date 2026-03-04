Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩會2026︱張軍批美以軍事打擊伊朗違國際法 籲停軍事行動恢復談判

政情
更新時間：15:56 2026-03-04 HKT
發佈時間：15:56 2026-03-04 HKT

以色列和美國聯手攻擊伊朗多地，令中東局勢急劇升溫。在北京出席兩會，全國政協、中國常駐聯合國前代表張軍表示，明白大家非常關注伊朗局勢，直指海灣地區的局勢，不僅關乎該區的穩定，對全世界都產生影響，當前最重要是停止軍事行動、恢復談判，以政治解決問題。他又認為美國及以色列對伊朗發動軍事打擊，毫無疑問是嚴重違反國際法。

冀兩國元首引領兩國朝正確方向發展

他續稱，中美是世界上的大國，兩國都非常重要，中美關係的健康穩定發展，最重要是堅持雙互尊重、互利共嬴，希望在兩國元首的引領促進兩國朝正確方向發展，而在過程中，中國會毫不猶豫地堅定自己的主權安全及發展利益。

另外，全國政協委會王靈桂去年卸任港澳辦副主任後，升任中國僑聯黨組書記。他今午出席開幕時，被問到近期香港的狀況，他指自己已調到僑聯工作，已不再負責這個範疇的事情，但仍然很關心香港的事務，因為香港有很多僑胞，其他則不作評論。

記者：郭詠欣、李健威 北京報道 

