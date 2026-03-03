國安白皮書｜私隱公署辦學習會 鍾麗玲：增強同事維護國家安全意識

個人資料私隱專員公署於3月3日舉辦《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書學習交流會，由私隱專員鍾麗玲主持，讓公署同事學習及領會白皮書的重要內涵和要求，增強同事的國家安全意識。

在交流會上，參與者學習及討論白皮書的內容，包括香港維護國家安全的鬥爭；中央政府及香港特別行政區在「一國兩制」下維護國家安全的責任；香港實現由亂到治走向由治及興；以及以高水平安全護航「一國兩制」事業高質量發展必須把握的「六個堅持」。

鍾麗玲表示，白皮書全面總結香港維護國家安全的實踐歷程和經驗啟示，意義重大。鼓勵同事深入理解白皮書的內容，不斷提高維護國家安全的意識，攜手以高水平安全護航「一國兩制」及實現香港長期繁榮穩定。而香港維護國家安全的實踐為香港市民依法享有各項權利自由提供了更好保障，香港居民依法行使各項權利，享有各種自由，個人私隱亦受到應有保護。她與公署同事會在自身崗位上牢牢把握「一國兩制」下維護國家安全的實踐要求，堅定不移建設高水平安全，護航「一國兩制」實踐行穩致遠。

