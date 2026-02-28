民建聯與紀律部隊、公務員工會舉行新春團拜 葛珮帆：祝願市民「馬上得到想要的一切。」

民建聯立法會議員葛珮帆、郭芙蓉、植潔鈴及張培剛，聯同選委界議員陳祖光今日（28日）在沙田舉辦新春團拜盆菜宴，與紀律部隊及公務員工會、民建聯團隊一同團拜及品嚐盆菜。葛珮帆祝願市民一馬當先、龍馬精神，笑言「馬上得到你想要的一切。」

冀能與公務員及紀律部隊進一步加強溝通與合作

植潔鈴表示，港島東選區內設有不少公務員及紀律部隊宿舍，許多相關人員在此居住，她期望未來能進一步加強彼此的溝通與合作，共同探討如何為公務員團隊做得更多。她續指，當前政府財政狀況並非處於最佳時期，坦言爭取福利措施可能較為困難，但強調團隊仍會盡力而為，致力提升福利質素。

正研究並提出新方案 冀進一步改善公務員醫療服務

郭芙蓉表示，她較為關注的議題包括舊區重建、大廈維修，以及應對暴雨和水浸的消防及排水系統等，強調這些工作與各個紀律部隊的工作息息相關，關係密切，期望與各方代表進行更深入的交流。

陳祖光表示，自己一直跟進公務員的醫療福利問題。他透露正與葛珮帆攜手，共同研究並提出新方案，期望進一步改善公務員的醫療服務，尤其針對紀律部隊的醫療需求，作出更具針對性的支援與安排，務求落實更完善的公務員醫療保障。

記者︰黃子龍

