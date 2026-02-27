兩會｜李家超與人大、政協舉行座談會 聚焦「十五五」發展機遇 冀攜手推動香港繁榮穩定
更新時間：18:59 2026-02-27 HKT
發佈時間：18:59 2026-02-27 HKT
行政長官李家超在昨日（26日）和今日（27日）舉行座談會，分別與超過30位港區全國人大代表和近90位港區全國政協委員會面，在他們於3月初到北京出席第十四屆全國人民代表大會第四次會議，及中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會第四次會議前交流意見。政務司司長陳國基、署理政制及內地事務局局長胡健民、行政長官辦公室主任葉文娟及特首政策組組長黃元山分別出席座談會。
李家超感謝兩會成員積極建言獻策
李家超表示，港區全國人大代表和港區全國政協委員是國家體系中的重要成員，是聯繫內地與香港的重要橋樑。他指現屆特區政府成立了與港區全國人大代表和港區全國政協委員的恆常交流機制，凝聚力量，共同為推動香港進一步融入和服務國家發展大局貢獻力量。
李家超感謝港區全國人大代表和港區全國政協委員積極建言獻策，並就香港在「十五五」時期的經濟和社會發展機遇深入討論。李家超表示特區政府將帶領香港主動對接國家「十五五」規劃，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，全力建設國際創新科技中心和打造國際高端人才集聚高地。特區政府將與港區全國人大代表和港區全國政協委員攜手同行，為香港長期繁榮穩定貢獻力量。
