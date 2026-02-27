政府本財政年度首10個月錄879億盈餘 財政儲備至3月底將達6,572億

政府今日（27日）公布本財政年度首10個月（即截至2026年1月31日）的財務狀況。本財政年度首10個月的整體開支及收入分別為6,273億港元及6,149億港元。計入發行政府債券所得1,423億港元及償還政府債券420億港元的本金後，錄得879億港元盈餘，財政儲備在2026年1月31日為7,422億港元。

預計2025至26財政年度盈餘將為29億

計及餘下兩個月預期的收入和開支，預計2025至26財政年度的盈餘將為29億港元，財政儲備在2026年3月底將為6,572億港元。

