律政司出海專業服務專家委員會召開首次會議 張國鈞 : 做好內地企業與香港專業服務對接

律政司副司長張國鈞今日（26日）召開出海專業服務專家委員會首次會議，就推廣香港法律及其他專業服務支援中國內地企業出海的工作，聽取專家委員的意見。他表示，「十五五」規劃建議明確支持香港更好融入和服務國家發展大局，而提升優勢產業是新一份《財政預算案》其中一項措施，當中就加強專業協作方面提到，由律政司推動、商經局支持的「香港專業服務出海平台」協調跨專業服務團隊支持內地企業以香港作為首選平台出海。委員會在預算案公布翌日召開首次會議正當其時。

委員會聚焦兩大範疇工作深入討論

他指，委員會成員包括來自中國內地和香港的法律、金融和會計界別專家，以及優秀的商界和企業代表，期望他們能為「出海平台」的工作出謀獻策。

張國鈞在會議發表開場發言。政府新聞處

張國鈞（右八）召開出海專業服務專家委員會首次會議。政府新聞處

會上，委員會聚焦兩大範疇工作並深入討論，包括如何加強整合香港專業服務的資訊，便利內地企業與香港專業服務精準對接，例如：發布支援內地企業出海成功案例，以及編制協助出海企業的專業服務提供者的資訊，方便企業查詢和配對；以及如何加強業界了解內地企業出海對香港專業服務的具體需求，協調香港專業服務為企業提供高效支援，例如：透過與內地相關部委、海內外工商貿易組織和企業代表等對接，加強了解不同地區、不同行業企業對專業服務的不同需求；並為香港專業服務業界與有出海潛力或需求的企業提供交流對接平台。

張國鈞說，做好內地企業與香港專業服務的對接是「出海平台」和商經局的內地企業出海專班的共同目標。兩者相互緊扣，互聯互通。「出海平台」是匯聚香港跨專業服務出海主力軍的樞紐，負責推廣和支援專業服務界別，確保香港的專業優勢能精準對接內地企業需要；而出海專班則是內地企業利用香港作為出海門戶的關鍵節點，會直接面向內地企業。

他感謝各位專家委員在會上積極參與和提供各種寶貴意見，並鼓勵他們繼續建言獻策，進一步提升香港專業服務品牌，實現「成功出海，首選香港」的目標。