財政預算案財會議程「甩轆」？ 梁美芬被同黨議員頂上發言 會後主席台前理論｜Kelly Online

政府官員今早（26日）在立法會向財委會就新一份《財政預算案》作簡報介紹，議員可輪流提問發言。然而在會議議程上出現「甩漏」？原訂排在發言名單上的經民聯梁美芬，被同黨的林偉全頂上，導致未能發言，會後更走到主席台前理論。

等待發言議員眾多延長會議5分鐘

會議原訂在12時結束，但因「㩒制」等待發言的議員眾多，因此財委會主席吳永嘉按照權利，延長會議時間5分鐘，讓最後3位議員繼續發言。而根據立法會實時直播的畫面，最後發言的3位議員分別是蘇紹聰、吳秋北及林偉全，並沒有梁美芬的名字。

但在吳秋北發言後，主席吳永嘉表示最後一位發言議員是梁美芬，然而秘書處在一旁提醒，吳永嘉略帶愕然表示「林偉全…梁美芬議員返咗嚟呀」，又稱「照排係美芬㗎喎」，即代表原訂發言順序下一位由梁美芬發言。林偉全發言時更表示「好幸運呀，唔該晒」，吳永嘉亦笑言「問快啲呀」，林偉全隨即稱「知道！唔該晒主席」。

陳茂波上前安慰與梁握手鼓勵

梁美芬會後在位置上表示不滿，更上前到主席台理論立法會秘書處。照片顯示，主席吳永嘉及秘書處職員面帶笑容安撫梁美芬，惟秘書處職員略為尷尬及不知所措。帶領官員前來立法會的財政司司長陳茂波亦有上前安慰，並與梁美芬握手鼓勵。

吳永嘉接受《星島頭條》查詢表示，已向立法會秘書處了解，指按照慣例秘書處會向即將發言的3位議員發短信確認，然而當時梁美芬不在位置上亦未有回覆短信，因此秘書處更改名單，由林偉全補上發言。被問到梁美芬會後上前站在主席台前是否有不滿？吳永嘉指「佢上前嚟指點下秘書處咋」，又強調今次實屬個別事件。

記者：李健威

攝影：劉駿軒