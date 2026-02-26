財政預算案2026｜長者醫療券多年無加碼 議員批金額嚴重滯後 陳茂波：資源有限 需多重考慮

新一份財政預算案昨日(25日)出爐，財政司司長陳茂波今早（26日）到立法會財委會簡報政策及回應議員提問。有議員關注長者醫療券多年維持於2000元水平，金額嚴重滯後，陳茂波回應指資源須保持平衡。

選委界議員陳凱欣表示，預算案令小市民及中產階層在醫療方面感到失望。她指出，長者醫療券金額自2014年起一直維持在2000元，十年未有增加，批評金額已嚴重滯後。她質疑，醫管局開支預算最新已逾千億，當中員工成本佔逾650億元，有高層更獲加薪。她促請司長「將錢用在市民身上」。

陳茂波回應時強調，政府在公共醫療方面的補貼已超過九成。他指出，今年預算案中為領取綜援、高齡津貼（生果金）等人士提供額外一個月的一次性津貼，所動用的資源遠超過單純增加醫療券金額。他解釋，在資源有限下，需作出多重考慮及平衡，以令更多市民受惠。

陳茂波表示，相較於調整單一項目，向基層市民及長者「出雙糧」、增加免稅額等覆蓋面更廣，是更能令市民受惠的選擇。

陳勇關注如何強化本港電力能源 陳茂波：善用市場資源

民建聯陳勇指出，穩定的電力與強大算力是社會關注重點，政府在投放大量資源於創科發展時，亦應鞏固及強化本港的電力能源基礎。他建議為本港可再生能源相關基建打好基礎，並投放更多投資。

陳茂波表示，香港發電能源相當部分依賴進口，而國家在風力發電、光伏能源等方面領先全球，因此本港的用電安排，應朝向更大程度利用大灣區的綠色能源。

對於北部都會區等大型項目所需的龐大資金，陳茂波強調，除政府投入外，更重要是運用市場資源及力量。他提出，政府可透過與地產或龍頭企業等擁有龐大土地或資金的持份者合作，以共同投資等公私營協作模式，推動發展項目。他認為，這是推動香港未來發展最有效的方法之一。

陳沛良質疑資源效率優化計劃慳錢未到數 黎志華：非所有政府經常開支都會被削減

保險界陳沛良詢問，2025至26年度透過「資源效率優化計劃」將節省約117億元的經常開支，而本年度再節省78億，預計節省195億經常開支。然而，若按經常性開支5,997億的2%計算，節省金額應約為120億，與195億的目標相差約70多億，詢問這筆差額將如何實現。

財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）黎志華表示，並非所有政府經常開支都會被削減。其中超過千億元的開支，如社會福利（長者生活津貼、綜援）和法定支出（如公務員退休金），不受削減影響。他指出，真正受削減計劃影響的開支基礎約為4,000多億元，按此基礎計算，每年削減2%約等於80億元。但保證節流目標「一定做得到」，因政府在向各部門分配資源前，已預先扣除了2%的金額。事實上，在2024至25年度，各部門在被削減預算後，還額外節省了超過130億元。

