Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案2026｜長者醫療券多年無加碼 議員批金額嚴重滯後 陳茂波：資源有限 需多重考慮

政情
更新時間：14:08 2026-02-26 HKT
發佈時間：14:08 2026-02-26 HKT

新一份財政預算案昨日(25日)出爐，財政司司長陳茂波今早（26日）到立法會財委會簡報政策及回應議員提問。有議員關注長者醫療券多年維持於2000元水平，金額嚴重滯後，陳茂波回應指資源須保持平衡。

選委界議員陳凱欣表示，預算案令小市民及中產階層在醫療方面感到失望。她指出，長者醫療券金額自2014年起一直維持在2000元，十年未有增加，批評金額已嚴重滯後。她質疑，醫管局開支預算最新已逾千億，當中員工成本佔逾650億元，有高層更獲加薪。她促請司長「將錢用在市民身上」。

長者醫療券多年金額無增加 陳茂波：資源有限須保持平衡

陳茂波回應時強調，政府在公共醫療方面的補貼已超過九成。他指出，今年預算案中為領取綜援、高齡津貼（生果金）等人士提供額外一個月的一次性津貼，所動用的資源遠超過單純增加醫療券金額。他解釋，在資源有限下，需作出多重考慮及平衡，以令更多市民受惠。

陳茂波表示，相較於調整單一項目，向基層市民及長者「出雙糧」、增加免稅額等覆蓋面更廣，是更能令市民受惠的選擇。

陳勇關注如何強化本港電力能源   陳茂波：善用市場資源

民建聯陳勇指出，穩定的電力與強大算力是社會關注重點，政府在投放大量資源於創科發展時，亦應鞏固及強化本港的電力能源基礎。他建議為本港可再生能源相關基建打好基礎，並投放更多投資。

陳茂波表示，香港發電能源相當部分依賴進口，而國家在風力發電、光伏能源等方面領先全球，因此本港的用電安排，應朝向更大程度利用大灣區的綠色能源。

相關新聞：

財政預算案2026︱議員關注「一換一」優惠取消 陳茂波：財政收入並非重點考慮

對於北部都會區等大型項目所需的龐大資金，陳茂波強調，除政府投入外，更重要是運用市場資源及力量。他提出，政府可透過與地產或龍頭企業等擁有龐大土地或資金的持份者合作，以共同投資等公私營協作模式，推動發展項目。他認為，這是推動香港未來發展最有效的方法之一。

陳沛良質疑資源效率優化計劃慳錢未到數  黎志華：非所有政府經常開支都會被削減

保險界陳沛良詢問，2025至26年度透過「資源效率優化計劃」將節省約117億元的經常開支，而本年度再節省78億，預計節省195億經常開支。然而，若按經常性開支5,997億的2%計算，節省金額應約為120億，與195億的目標相差約70多億，詢問這筆差額將如何實現。

財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）黎志華表示，並非所有政府經常開支都會被削減。其中超過千億元的開支，如社會福利（長者生活津貼、綜援）和法定支出（如公務員退休金），不受削減影響。他指出，真正受削減計劃影響的開支基礎約為4,000多億元，按此基礎計算，每年削減2%約等於80億元。但保證節流目標「一定做得到」，因政府在向各部門分配資源前，已預先扣除了2%的金額。事實上，在2024至25年度，各部門在被削減預算後，還額外節省了超過130億元。

記者：李健威
攝影：劉駿軒

↓預算案專頁↓

↓預算案專頁↓

最Hit
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
18小時前
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
22小時前
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
21小時前
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」猶如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」猶如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
影視圈
5小時前
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
即時國際
16小時前
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
飲食
20小時前
東張西望丨戀童癖教練全程閃避拒回應 陳媽媽曾欲妥協不追究成全關係 與兒子感情關係變疏離：有諗過自殺
東張西望丨戀童癖教練全程閃避拒回應 陳媽媽曾欲妥協不追究成全關係 與兒子感情關係變疏離：有諗過自殺
影視圈
16小時前
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
01:46
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
2026-02-25 13:42 HKT
星島申訴王｜屏山傳人堅守柴火製盆菜 父女檔延續圍村風味
04:59
星島申訴王｜盆菜被嫌劣食 屏山傳人堅守柴火製盆菜 父女檔延續圍村風味
申訴熱話
6小時前
油站打尖︱無品婦「人肉路障」瞓後方車頭 車主驚呼：佢子女睇住︱有片
00:49
油站打尖︱無品婦「人肉路障」瞓後方車頭 車主驚呼：佢子女睇住︱有片
即時中國
6小時前