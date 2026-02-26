兩會前瞻｜G19倡設跨境開戶紅綠燈機制 建「大灣區組合港」模式

十四屆全國人大四次會議將於今年3月5日在北京召開。立法會G19港區全國人大代表今日（26日）舉行記者會，介紹相關建議。金融界議員陳振英建議由公安機構、中國人民銀行及香港金管局共同合作，設立「跨境開戶紅綠燈」查核結果機制；商界(二)議員姚祖輝建議構建「大灣區組合港」模式，鞏固提升香港國際航運中心地位；選委界議員陳曼琪建議「港資港法」、「港資港仲裁」擴展至河套外資企業、完善大灣區律師制度。

姚祖輝籲國家部門牽頭 引導南沙、深圳貨源分流香港

姚祖輝建議構建「大灣區組合港」模式，鞏固提升香港國際航運中心地位。他指出航運業核心在於「量」，然而香港港口吞吐量停滯在1,200多萬標箱，鄰近深圳及南沙的港口吞吐量則在2025年創新高，惟兩個內地港口均需長時間排隊等候泊位落貨。為加強粵港澳大灣區協作，打破大灣區港口間壁壘，建議建立協作與引流機制，由國家相關部門牽頭，引導南沙、深圳將部分國際中轉貨源分流至香港，讓香港吞吐量維持在1,500萬標箱，並支持香港港口建設綠色與數字示範區，利用數字技術降低營運成本，設立綠色航運融資平台，推動產業轉型。

陳曼琪籲「港資港法」、「港資港仲裁」擴展至河套外資企業

陳曼琪建議聚焦對接國家「十五五」規劃，鞏固香港國際法律樞紐。建議包括支持香港發展國際法律盛事經濟；在河套合作區打造國際仲裁樞紐；將「港資港法」、「港資港仲裁」擴展至河套外資企業；完善大灣區律師制度，研究放寬港澳居民擔任內地公司律師；及培育涉外法治人才，發展普通法AI平台及法律數據基建。

陳振英：加強跨境客戶開戶風險審查

陳振英建議設立「跨境開戶紅綠燈」查核結果機制。他指出，近年內地居民來港開立銀行賬戶的需求持續上升，香港銀行須對所有客戶進行盡職調查與風險評估，由於內地居民相關犯罪記錄數據由內地公安機關掌握，在處理他們的申請時，存在一定的資料查核與驗證限制。在環球電訊網絡詐騙及金融犯罪形勢嚴峻的情況下，內地與香港資訊不對稱可能被不法分子利用。他建議由公安機構、中國人民銀行及香港金管局共同合作，設立「跨境開戶紅綠燈」查核結果機制，在不轉交罪案記錄等敏感資料的情況下，對內地客戶進行盡職調查，以加強跨境客戶開戶的風險審查。

霍啟剛籲強化與內地城市協作 促進香港航空樞紐

體演文出界議員霍啟剛建議強化與內地城市協作，促進香港保持航空樞紐地位。他指出，國家民航局聯合國家發改委2024年公佈《關於推進國際航空樞紐建設的指導意見》，提出「3+7+N」國際航空樞紐體系。他建議香港國際機場納入構建「1+3+7+N」新戰略格局，充分發揮香港作為國際航空「超級聯繫人」的獨特優勢。具體而言，應明確香港與北上廣三大樞紐的功能差異化分工，並建立國家層面的航空樞紐協同發展機制，統籌航權、時刻、空域等核心資源配置。

樓家強：率先試行跨境私家車「一車通多關」機制

選委界議員樓家強建議優化粵港出入境措施。他指出，去年粤港8個陸路口岸出入境人次突破2.8億，按年增長13%，為促進香港與內地之間人流和物流的交往，建議率先試行跨境私家車「一車通多關」機制，推動商用車駕照互認，在重大節假日延長重點口岸通關時間，節假日動態增配港珠澳大橋預約名額，並全域推廣「合作查驗、一次放行」模式，加快廣深港高鐵公交化運作等，助力香港與「十五五」規劃更好地接軌，鞏固並提升香港國際航運中心的地位。

樓家強亦建議在確保國防建設，與經濟建設協調發展的前提下，提升國防預算佔國內生產總值的比重，强化以人工智能發展新質作戰力量，同時增强全民國防意識，加强香港青少年國防教育，強化香港青少年愛國愛港愛澳意識。

記者：李健威

