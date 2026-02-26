財政預算案2026︱議員關注「一換一」優惠取消 陳茂波：財政收入並非重點考慮

財政預算案2026昨日出爐，財政司司長陳茂波今早（26日）到立法會財委會簡報政策及回應議員提問。有議員關注電動私家車「一換一」取消後，政府有否預計可多收多少稅款。陳茂波指有關政策，財政收入方面的考慮不是重點。

一換一取消致市民「趕住買」 料政策終止初期銷量會下調

專業動力方國珊歡迎新一份預算案，但指很多市民希望政府可恢復2500元學生津貼，以及取消電動私家車「一換一」計劃，當局有否評估計劃結束後對換電動車意欲的影響。新民黨何敬康同樣指取消「一換一」計劃，引起坊間頗大的反應，政府會否定期檢視政策的影響，且預期取消計劃後，會收到多少的稅項。

陳茂波表示，現屆政府希望支援措施較為精準一些、具針對性，而2500元學生津貼是沒有任何資產審查，由於不是很精準而取消，同時支援措施上，去年花78億元，今年加大了一倍、達156億元，又加大了各方面的免稅額，一年少收約50億元，形容本港財政剛剛恢復盈餘，考慮到特區政府的財政狀況，現在的做法是盡量求取一個平衡。

至於「一換一」計劃，他重申這個措施已推行數年，現考慮到電動車技術已發展得相當先進，車款又多了很多、性能很好，在市場上的價錢亦一直回落，已具備市場競爭力，故要一個政策去支持，未必是最需要。對於會收回多少稅款，他指財政收入不是當局考慮的重點，又稱由於很多人會趁政策終止前夕「趕住買」，相信短期內銷量或會有下調，當局未來會投放資源加多些充電設施。

相關新聞：

財政預算案2026｜庫房轉虧為盈倒賺29億 「派糖」力度增 下年度綜合盈餘預計為221億

財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧

財政預算案2026︱「派糖」措施涉220億 比去年多1.8倍 為何不派消費券？ 陳茂波：非合適時間推

大棋盤︱調撥外匯基金破格 10年財案見「派糖哲學」變化

范駿華關注大學城建設 陳茂波：任何建設方案也樂意討論

民建聯林琳關注2萬元的新生嬰兒獎勵金，將於10月底屆滿，當局會考慮那些因素決定是否延長計劃。陳茂波重申已提升子女免稅額，當局會評估獎勵金的成效。

選委界范駿華支持政府預留100億元，以貸款方式支持大學在北都大學城興建校舍，關注當局在貸款之外，有否考慮可以用更多元化的方式去加快大學城的興建，例如協助大學發行一些高校債券，為院校加快融資，同時促進債券市場的多元化。

陳茂波解釋政府預留資金，是讓院校要在北都建校舍，除了自己集資外，可向政府借一些錢，以加快推進項目，而支持學校以不同方式集資，可以是多方面、多形式，會留空間讓院校思考，若有任何方案，當局樂意去討論。

記者：郭詠欣