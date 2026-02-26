大棋盤︱調撥外匯基金破格 10年財案見「派糖哲學」變化

財政司司長陳茂波發表新一份《預算案》，本財政年度綜合帳目計及發債所得，終於「轉虧為盈」，錄得29億元盈餘。近年庫房頻錄赤字，原因之一是要投入大量資金發展北都，陳茂波罕有地向外匯基金打主意，分兩年轉撥1500億元投資收入予基本工程儲備基金，以支持北都及基建發展，可謂破格之舉。

政府相隔42年轉撥外匯基金，規模達1500億元，加上把幾個政府帳目以外基金的剩餘資金回撥，客觀效果當然可減低發展北都的財政壓力，也有利政府「做靚盤數」。外匯基金過去被視為保持貨幣、金融體系穩定的基石，制止外來金融衝擊，外界關注動用外匯基金會否影響聯匯穩定、政府財政紀律等。

昨日記者會上，陳茂波要連番解釋此一舉動，他形容發展北都其實都是對香港未來長遠投資，只是「由一種投資轉做另一種投資」，而外匯基金去年錄得3300億元投資收益，撥調1500億元僅及收益一半，已充分考慮基金維持香港金融穩定的重要作用，強調轉撥安排並非常態做法。

行會成員林健鋒認為，政府因時制宜轉撥外匯基金是好事，將部分投資收益幫助香港長遠發展，只是一次性安排，加上是指明用途，不會成為常態。他形容此舉體現政府承擔，有助強化投資者進駐北都的信心，為未來帶來更大經濟收益，是今年《預算案》「亮點」。不過有建制議員指，財爺昨日始終未具體回應北都投資總額和回報，加上政府再提高發債規模至每年1600億至2200億元，長遠財政健康令人關注。

另一新猷是調高「豪宅稅」，將1億元以上住宅物業印花稅稅率，由4.25%調高至6.5%，料每年增加10億元收入。陳茂波強調只是按能者多付原則，林健鋒亦笑言，本港億元以上住宅物業交易只佔少數，「肯俾得一億，未必會介意兩百幾萬稅」。

政府向富人「開刀」增加收入，對中產及基層的支援則相對較多，例如上調薪俸稅退稅、基本及子女免稅額等，基層保障金亦出雙糧，派糖措施共涉220億元，較去年多1.8倍。不過，人人有份的措施如消費券、學生津貼等，一如預期未有恢復。

財政司司長陳茂波。

陳茂波由2017年初接任財爺至今，已發表第10份預算案，超越前任曾俊華的9份，由最初的庫房水浸變財赤，至今年再轉盈，其「派糖哲學」亦幾番「進化」。陳茂波於2018年千億盈餘下推出「關愛共享」計劃，耗資110億元，但希望派得有針對性，設下諸多條件，惟行政程序繁複，弄得滿城風雨；2020年疫情肆虐，陳茂波選擇直接全民派錢一萬。2022年《預算案》時，他承認當年「關愛共享」計劃令他被「鬧爆」，往後學懂了制訂措施時需在行政和效益上取得平衡。

時移勢易，近年庫房缺水，陳茂波自2023年後再無派消費券，天秤亦似乎再次傾向「精準、有針對性」的一端。他昨日被問及紓困方面有何哲學時說，政府較重視措施有針對性，但同意近年經濟環境「大家都有一定壓力」，應幫輕一下。

政府向來強調「派糖」措施屬一次性，不過有官場中人指出，今次部分措施其實是「永久性」，例如提高基本免稅額、子女及供養父母免稅額，往後難以下調，有助減輕打工仔及中產負擔。至於近年「派糖」思路轉變，該人直言「光景不同」，疫情時香港經濟遭「休克式衝擊」，要派消費劵、保就業；今次《預算案》已兼顧不同方面和階層，難以完全精準，但一定好過「濫派」。

聶風