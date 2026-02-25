財政預算案2026｜轉撥外匯基金投資北都屬亮點 林健鋒：把錢放進香港人口袋裏 !

新一份財政預算案今日（25日）公布，行會成員林健鋒表示，今次財政預算案的一大亮點，是從外匯基金轉撥1,500億元以發展北部都會區。他相信此舉展現政府改善經濟的決心，將有助吸引外資，並增強外國投資者對香港的信心。

林健鋒：真是把錢放進香港人的口袋裏

林健鋒表示自己來自工商界，尤其關注預算案中招商引資及北部都會區發展的措施。他指出，政府計劃從外匯基金轉撥共1,500億元，分兩年用於北部都會區及其他基建發展，已是數十年來未曾採取過的做法。

林健鋒認為，此舉顯示政府推動北部都會區發展和改善香港經濟的巨大決心。他相信，若北部都會區的基建能蓬勃發展，形容「真是把錢放進香港人的口袋裏。」，相信定能為本港經濟帶來好處，並吸引更多企業與人才來港，從而增加未來數年的政府稅收，長遠更能鞏固外國投資者對香港的信心。