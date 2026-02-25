財政預算案2026︱港協暨奧委會歡迎增撥資源支持體育發展 指有助提升香港國際體育地位

財政司司長陳茂波宣讀新一份《財政預算案》，政府將向「藝術及體育發展基金」的體育部分注資12億元，進一步推動體育發展。港協暨奧委會對此表示歡迎。

港協暨奧委會表示，預算案明確提出增撥資源推進體育「五化」發展，並向「藝術及體育發展基金」的體育部分注資12億元。港協暨奧委會會長霍震霆表示，預算案提出強化隊際運動項目培訓、提升教練專業水平，直接有助推動團隊項目發揮更高水平。同時，政府支持更多高級別體育賽事在港舉行，並通過『M』品牌計劃推動盛事化，有助提升香港國際體育地位，為體育產業化創造機遇。

霍震霆續指，有關政策將為香港體育界未來發展注入強大動力。港協暨奧委會將繼續與體育界攜手，善用資源，配合落實各項體育政策及措施，讓香港體育界把握是次機遇，推動香港體育發展更上一層樓。

港協暨奧委會歡迎財政預算案增撥資源支持體育發展。

