Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李家超晤廣西黨委書記陳剛 倡深化港桂合作 聯手開拓海外市場

政情
更新時間：16:36 2026-02-25 HKT
發佈時間：16:36 2026-02-25 HKT

行政長官李家超今日（25日）在禮賓府與廣西壯族自治區黨委書記陳剛會面，就深化港桂合作交流意見。署理政制及內地事務局局長胡健民和行政長官辦公室主任葉文娟亦有出席。

聯手開拓東盟市場 服務內地企業「走出去」

李家超歡迎陳剛率團訪港，出席明日（26日）舉行的「東盟門戶灣區腹地—2026廣西（香港）推介會」。李家超亦會出席推介會，支持和見證桂港合作簽署儀式。他表示，廣西是國家面向東盟的國際大通道，與香港同樣位處「一帶一路」的重要節點。特區政府會全力發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，並已成立內地企業出海專班，通過專班下的跨界別專業服務平台，服務內地企業「走出去」，有信心與廣西攜手拓展東盟在內的海外市場，發掘更多全球商機。

李家超說，廣西正積極打造成為粵港澳大灣區的重要戰略腹地，而香港作為大灣區的核心城市，主動對接國家「十五五」規劃，持續深化大灣區區域合作，推動區域融合和高效互聯互通。香港是國際金融、航運、貿易中心，會繼續發揮「一國兩制」下內聯外通優勢，以專業高增值服務和高度市場化的營商環境，共同推動廣西持續擴大對內對外開放，把握好大灣區機遇，貢獻國家高質量發展。

李家超表示，港桂地緣相近、人緣相親。香港一直是廣西最大的外資來源地，在經貿往來、航運物流、人文交流和教育等領域合作緊密。特區政府正全力建設國際創新科技中心和國際高端人才集聚高地，他期望港桂兩地深化合作，互惠共贏，特別在創新科技和青年交流等範疇進行更深入、更廣泛的交流；而隨着西部陸海新通道建設推進，港桂在海運、物流方面將進一步加強務實合作，共同把握國家發展戰略帶來的龐大機遇。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政預算案2026．持續更新︱陳茂波早上11時公布預算案 熱傳「派糖」措施一覽 公務員加薪有望？
01:46
財政預算案2026｜庫房轉虧為盈倒賺29億 「派糖」力度增 下年度綜合盈餘預計為221億
政情
3小時前
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解事件
00:47
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解及慰問死者家人
突發
6小時前
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
01:46
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
3小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
2026-02-23 08:00 HKT
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
01:48
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
影視圈
8小時前
財政預算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦點 「派糖」力度料增 消費券、電動車一換一凍過水？
03:01
財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水
社會
23小時前
港人新年後「報復式飲茶」？香港各區酒樓人山人海 網民：睇街症都冇咁墟冚！
港人新年後「報復式飲茶」？香港各區酒樓人山人海 網民：睇街症都冇咁墟冚！
飲食
23小時前
財政預算案2026︱電動車「一換一」取消 無稅務寬減車價貴幾多？即睇熱門車款現價比較
01:07
財政預算案2026︱電動車「一換一」取消 無稅務寬減車價貴幾多？即睇熱門車款現價比較
社會
4小時前
電動車「一換一」取消！須趕及3.31尾班車 否則失最高$17萬稅務寬減
01:07
財政預算案2026︱電動車「一換一」3.31後取消！須趕及尾班車 否則失最高$17萬稅務寬減
社會
3小時前
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
好去處
2026-02-24 14:31 HKT