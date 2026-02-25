財政預算案2026︱李家超：從「AI+」和「金融+」兩條主線提升產業發展   陳國基：財政明顯改善成績得來不易

財政司司長陳茂波今日(25日)宣讀新一份《財政預算案》。

行政長官李家超表示，預算案進一步實踐《施政報告》的方針，主動對接國家「十五五」規劃。預算案亦積極從「AI+」和「金融+」兩條主線推進，提升產業發展，打造國際高端人才集聚高地，扎實推動香港經濟提速增量、持續發展。

推出多項實際措施回應社會不同需要

李家超稱，受惠經濟向好和稅收增加，加上特區政府落實財政整合達到成效，香港的公共財政改善較預期快。在充分顧及政府財政狀況下，《財政預算案》推出多項實際措施，適度增加對市民和中小企業的支援，優化醫療服務，回應社會不同階層的需要，改善民生。

《財政預算案》同時提出持續整合和善用財政資源，繼續支持發展基建，特別是加速發展北部都會區；加大發債規模、發行更多較長期的債券，既為基建項目提供支持，也促進本地債券市場多元發展。

預算案實踐《施政報告》和政府施政方針提出不同有效措施，發揮好香港在「一國兩制」下內聯外通的獨特優勢，積極拼經濟、謀發展、惠民生，抓緊發展新機遇，更好融入和服務國家發展大局。

陳國基：預算案屬全面、務實及有前膽性

政務司司長陳國基在會後表示，過去一年外圍環境複雜多變，全球地緣政治局勢緊張，但在大家共同努力之下，香港經濟發展展現出很大的韌性，在去年錄得穩健的增長，政府財政有明顯改善，這份成績是得來不易。

他認為這一份是全面、務實、有前膽性的預算案，在行政長官的帶領之下，特區政府會繼續善用資源，推動經濟發展，特別是加速北部都會區的建設，同時著力改善民生，為香港把握新機遇，提升香港的核心競爭力，呼籲社會各界支持這份預算案，共同推動香港的高質量發展。

預算案主動對接國家戰略藍圖 推動融入及服務國家發展大局

他指今年是國家「十五五」規劃的開局之年，這份規劃是國家未來5年社會經濟發展的重要藍圖，在這關鍵背景之下，今年的預算案主動對接國家的戰略藍圖，推動香港更好地融入及服務國家發展大局。

他希望大家關注預算案中數項發展，包括進一步強化創科發展，積極對接國家「人工智能＋」行動，促進人工智能及不同產業的深度融入，亦投入資源加快河套及新田科技城和洪水橋產業園的建設，並展開全民AI培訓，提升社會各階層對AI的認同、認知及應用；提升香港國際金融中心的地位，助力國家建設金融強國；鞏固傳統優勢產業的競爭力等。

