財政預算案2026．直播︱預算案「派糖」力度加大 陳茂波：粒糖多咗1.8倍

財政司司長陳茂波今早（25日）11時在立法會發布新一份《財政預算案》，本財政年度綜合帳目轉虧為盈，有29億元盈餘，同時亦加大「派糖」力度，包括薪津稅及個人入息課稅退稅上限增至3,000元、寬免首兩季住宅物業差餉，提升基本、子女及供養父母免稅額等。陳茂波在開場發言時綜合各項派糖措施，指「粒糖多咗1.8倍」。

相關新聞：

財政預算案2026︱綜合帳目盈餘29億元 料今年本港經濟增長2.5%至3.5%

財政預算案2026｜長者社區照顧服務券增加4000張 廣東、福建計劃可選擇直接匯款至內地戶口

財政預算案2026｜公務員加薪將按既定機制調查 公務員編制未來兩年度分別減2%

財政預算案2026｜向市建局撥3億元推加強版「招標妥」 預留40億收購宏福苑業權 消息：需時3年橫跨兩屆政府

財政預算案2026｜庫房轉虧為盈倒賺29億 「派糖」力度增 下年度綜合盈餘預計為221億

財政預算案2026｜未來5年公營房屋建屋量近20萬 未來3至4年一手私樓潛在供應10萬伙

財政預算案2026︱電動車「一換一」取消 無稅務寬減車價貴幾多？即睇熱門車款現價比較

財政預算案2026︱「幻彩詠香江」成歷史 推全新「光影巡禮」取代 旅發局獲撥款逾16億元

財政預算案2026｜BUD專項基金注資2億 「申請易」資助上限提至每宗15萬元 續推「中小企融資擔保計劃」

預算案2026｜開辦「知識產權學院」 知識產權署與職訓局推兩年先導計劃 撥5200萬

財政預算案2026｜上半年起分階段推跨境航線、載人飛行器等應用 年內推新型工業培育計劃扶持高增長企業

財政預算案2026｜推全民AI培訓 撥款5000萬推AI學習課程 再培訓局升格為「技能提升局」

預算案｜注資100億予河套香港園區 設專屬公司推動開發新田科技城 申起始資金100億元

財政預算案2026︱預算案或撥兩億設北都基金 譚鎮國倡設旅客限額及預約制

財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧