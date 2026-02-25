Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案2026．直播︱預算案「派糖」力度加大 陳茂波：粒糖多咗1.8倍

政情
更新時間：14:45 2026-02-25 HKT
發佈時間：14:45 2026-02-25 HKT

財政司司長陳茂波今早（25日）11時在立法會發布新一份《財政預算案》，本財政年度綜合帳目轉虧為盈，有29億元盈餘，同時亦加大「派糖」力度，包括薪津稅及個人入息課稅退稅上限增至3,000元、寬免首兩季住宅物業差餉，提升基本、子女及供養父母免稅額等。陳茂波在開場發言時綜合各項派糖措施，指「粒糖多咗1.8倍」。

相關新聞：

財政預算案2026︱綜合帳目盈餘29億元 料今年本港經濟增長2.5%至3.5%

財政預算案2026｜長者社區照顧服務券增加4000張 廣東、福建計劃可選擇直接匯款至內地戶口

財政預算案2026｜公務員加薪將按既定機制調查 公務員編制未來兩年度分別減2%

財政預算案2026｜向市建局撥3億元推加強版「招標妥」 預留40億收購宏福苑業權 消息：需時3年橫跨兩屆政府

財政預算案2026｜庫房轉虧為盈倒賺29億 「派糖」力度增 下年度綜合盈餘預計為221億

財政預算案2026｜未來5年公營房屋建屋量近20萬 未來3至4年一手私樓潛在供應10萬伙

財政預算案2026︱電動車「一換一」取消 無稅務寬減車價貴幾多？即睇熱門車款現價比較

財政預算案2026︱「幻彩詠香江」成歷史 推全新「光影巡禮」取代 旅發局獲撥款逾16億元

財政預算案2026｜BUD專項基金注資2億 「申請易」資助上限提至每宗15萬元 續推「中小企融資擔保計劃」

預算案2026｜開辦「知識產權學院」 知識產權署與職訓局推兩年先導計劃 撥5200萬

財政預算案2026｜上半年起分階段推跨境航線、載人飛行器等應用 年內推新型工業培育計劃扶持高增長企業

財政預算案2026｜推全民AI培訓 撥款5000萬推AI學習課程 再培訓局升格為「技能提升局」

預算案｜注資100億予河套香港園區 設專屬公司推動開發新田科技城 申起始資金100億元

財政預算案2026︱預算案或撥兩億設北都基金 譚鎮國倡設旅客限額及預約制

財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解事件
00:47
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解及慰問死者家人
突發
5小時前
財政預算案2026．持續更新︱陳茂波早上11時公布預算案 熱傳「派糖」措施一覽 公務員加薪有望？
01:46
財政預算案2026｜庫房轉虧為盈倒賺29億 「派糖」力度增 下年度綜合盈餘預計為221億
政情
2小時前
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
影視圈
7小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
2026-02-23 08:00 HKT
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
02:38
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
1小時前
財政預算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦點 「派糖」力度料增 消費券、電動車一換一凍過水？
03:01
財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水
社會
22小時前
港人新年後「報復式飲茶」？香港各區酒樓人山人海 網民：睇街症都冇咁墟冚！
港人新年後「報復式飲茶」？香港各區酒樓人山人海 網民：睇街症都冇咁墟冚！
飲食
21小時前
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
影視圈
2026-02-23 19:00 HKT
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
好去處
2026-02-24 14:31 HKT
從萬呎大屋搬大圍200呎蝸居 港漂嘆內地中產「啥也不是」 決心奮鬥上車｜租盤Million
從萬呎大屋搬大圍200呎蝸居 港漂嘆內地中產「啥也不是」 決心奮鬥上車｜租盤Million
樓市動向
9小時前