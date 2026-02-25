財政預算案宣讀1小時 林哲玄會議廳小眠 事後道歉：返屋企再聽一次｜Kelly Online

新一屆立法會上任後，首次聽取財政司司長陳茂波宣讀新一份《財政預算案》，每年平均需時約兩個多小時，期間一眾議員的眾生相成關注。今份《預算案》首一小時，主要集中在創科、產業方面的各項支援發展，未知是否未有太大驚喜，又或工作太過勞累，醫療衞生界林哲玄在會議廳內小眠一會。

林哲玄為小休道歉：返屋企會再聽一次

林哲玄下午見記者回應預算案時，首先就自己在會上小休向市民道歉，並稱作為議員應集中精神聽取預算案，但不交代睡著的原因。他更稱，自己之後回到辦公室已重新聆聽預算案的演辭，「未聽晒，今晚返屋企都會再聽一次」。

江旻憓全神貫注聆聽

「新丁」之一、旅遊界議員江旻憓則全神貫注聆聽，但可能資訊頗多，有時她都會皺起眉頭，又或用手「托起頭」來聆聽，不知她如何評價這份預算案呢？至於一眾大前輩都專心聽取「財爺」宣讀，但都有人低頭看電話或電腦等。

記者：郭詠欣

攝影：蘇正謙、盧江球