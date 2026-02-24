Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

政府擬增設首長級常額職位任吉隆坡經貿辦主管 議員關注人手配置與分工

政情
更新時間：17:21 2026-02-24 HKT
發佈時間：17:21 2026-02-24 HKT

政府於去年成立駐吉隆坡經貿辦，商經局諮詢立法會工商及創新科技事務委員會，在駐吉隆坡經貿辦開設一個首長級常額職位，擔任該經貿辦的主管。身兼生產力局主席的紡織及製衣界議員陳祖恒表示，生產力局收到很多企業諮詢，有意去東南亞特別是馬來西亞，開設工廠或做生意，故很支持政府在吉隆坡開設經貿辦。他關注經貿辦開設這個常額職位後，如何支持香港的工業在當地發展。

商經局局長丘應樺表示，吉隆坡經貿辦工作量很大，尤其在企業出海對接當中，需要經貿辦做前期工作，包括探討當地的經貿發展，如生產或投資需要，讓香港及內地企業用作參考，而對接當中，經貿辦會與當地的官員、商會等各方面緊密聯繫，又會將香港的信息帶過去。

服務涵蓋巴基斯坦 商經局：有市場潛力

經民聯工業界（第一）黃永威表示，吉隆坡經貿辦會覆蓋巴基斯坦，考慮到當地的政治環境、經貿狀況，與東盟國家有顯著差異，關注當局如何分配人手資源，確保吉隆坡的人員有足夠人手及專業知識去處理巴基斯坦及老撾的事務。他又稱，新加坡與馬來西亞有頻繁往來、地理位置相近，當局如何界定兩地經貿辦工作，以推廣一站式服務及內地企業出海的分工。

商經局署理常任秘書長郭頴詩表示，這是香港在東盟第4個經貿辦，明白在設立新經貿辦時，必須將工作範圍擴闊，而經貿辦涵蓋的汶萊、巴基斯坦、老撾，都是與香港有頻繁經貿往來，同時國家亦與她們有很好的雙邊關係，香港需要輔助國家經貿發展，縱然部分國家的經貿發展有差異，當局仍然覺得他們是很有潛力的市場。

至於新經貿辦的績效指標（KPI），郭頴詩表示，每個派駐外地的經貿辦都有制定相應KPI，有信心今年4個駐東盟國家的經貿辦，工作會比以往做得更多和更好。

記者：郭詠欣

