宏福苑安置︱議員倡關注補差價「一契換兩樓」可能性 黃偉綸無「落閘」

大埔宏福苑大火發生距今逾兩個月，政府日前提出以現金或「樓換樓」形式，收購大埔宏福苑7座受災樓宇，當中不包括未受大火波及的宏志閣。立法會房屋事務委員會今日（23日）就此舉行特別會議討論，會上多名議員支持政府做法。有議員問到若單位由多於一位業主持有，可否容許他們透過「樓換樓」，以補差價形式分開購買兩個單位。另有議員關注政府會否就宏志閣的安置方案設最後時限。政府回應指，現時原則為「一戶換一戶」，又稱明白宏志閣業主需時處理，政府沒有設最後期限。

何永賢：7座樓宇難以復修 相信終需拆卸

政府上周六（21日）交代宏福苑居民的長遠居住安排，提出以呎價8,000元至10,500元收購7座受災樓宇，合共1,736個單位業權，預計要動用40億元公帑。業主可選現金或樓換樓，最遲8月31日或之前下決定。由於宏志閣未受大火波及，故未被納入收購範圍，當局早前表示若過半業主有意讓政府收購業權，可作進一步商討。

財政司副司長黃偉綸在開場發言提到，政府收到1,975份居民意見，當中有8成居民期望盡快安置，逾7成市民表明會考慮接受政府收購業權。房屋局局長何永賢指，7座大樓當中部分的受力牆燒至只剩下鋼筋，雖然大樓沒有即時倒塌危險，但要加上不少設施作加固，7座樓宇維修保養和安全隱患高。當局評估7座樓宇難以用合乎成本效益的方法復修，相信有關樓宇最終都需拆卸。

相關新聞：宏福苑安置｜政府收購7座業權 未補價每呎$8000 已補價$10500 總收購價68億

「一契換兩樓」非不可能

自由黨法律界陳曉峰問到，如果一個單位由兩個業主共同擁有，當局會否考慮在「樓換樓」多除少補下，容許他們分開購買兩個單位。黃偉綸表示，現時原則為「一戶換一戶」，但若住戶有特別情況，不是完全沒有可能。

新界東北李梓敬表示，政府以多元化沒有「一刀切」的長遠居住安排予居民值得肯定，又關注政府會否以「一戶一社工」再向宏志閣的居民，作一個有方案的問卷調查。黃偉綸指，不希望加深一戶一社工的壓力，會透過解說專隊接觸每一位業主了解意向。

黃偉綸：宏志閣業權共識沒有期限

保險界陳沛良支持政府方案，稱事件「史無前例」，處理保險賠償複雜，索償時間可能很長，相信如政府收購到所有業權後，保險公司角度會配合政府處理好賠償。

當局早前表示若過半宏志閣業主有意讓政府收購業權，可作進一步商討。陳沛良關注政府會否就安置方案設最後時限，又問到當局會否容許居民分批進入單位，以讓居民安心。另建議在宏福苑原址興建廟宇博物館，作旅遊景點之用。

黃偉綸表示，宏志閣業主達成共識沒有期限，因為明白他們需要時間處理。有關宏志閣居民返回單位的安排，則由政務司副司長卓永興領導的小組跟進，有消息會盡快時間公布。他承諾會考慮不同使用宏福苑原址的方案，惟強調不會作任何住宅興建。

莊豪鋒倡收購價下調至$7000 黃偉綸：價錢經深思熟慮

實政圓桌莊豪鋒表示，政府預計要動用約40億收購，即每名香港市民承擔約500元，支持政府用同理心的方法，以10,500元收購已補地價的單位，惟認為以8,000元收購未補地價的單位邏輯上想不通。他續稱，一般綠白表居屋以市值約7折發售，是次以8折收購未補地價的單位，變相令未補地價單位住戶獲得更高的補償，問到政府會否改以7000元收購未補地價的單位。

黃偉綸表明拒絕調整未補地價收購價的建議，強調政府的收購價是深思熟慮，充分考慮宏福苑兩種單位早前的市價。

陳克勤指，除宏志閣外，宏福苑7座的災民都有意返回單位。

政府正思考如何讓災民重回單位

選委界管浩鳴關注政府提供收購價的原因，以及如果在收購過程中遇到「釘子戶」，應如何處理。黃偉綸指價錢反映對宏福苑的支持，同時讓居民有能力購回相同的居所，又重申政府收購價熟深思熟慮不會改變。

民建聯、新界東北直選議員陳克勤指出，除宏志閣外，宏福苑7座的災民都有意返回單位。黃偉綸稱，卓永興領導的小組正努力處理，正思考不同可能性，而據其了解7座樓宇電梯基本上已經無法運作。

記者：林彥汛

攝影：劉駿軒